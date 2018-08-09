Я в «Бикини», или Где остановиться в Берлине?
В берлинском отеле 25hours Bikini стиль и дух мегаполиса уживается с природой: под окнами — парк, на крыше — сад, а весь атриум — огромное двухэтажное пространство, залитое светом и увитое плющом, где с потолка свисают лианы и гамаки.
Из окон с одной стороны здания открывается вид на территорию Берлинского зоопарка. Номера в этой половине отеля отделаны натуральными материалами — и oчень уютны. Во многих комнатах есть гамак, натянутый напротив огромных окон.
Из окон на противоположной стороне здания видны достопримечательности западного Берлина. У комнат в этой половине — более лаконичный «городской» дизайн. Бетонные стены и сохранившиеся с 50-х потоки придают номерам особый шарм.
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В отеле — шесть категорий номеров, и в каждой — комфортная кровать, система кондиционеров, ТВ, минибар, станция для iPod, туалетные принадлежности и бесплатный Wi-Fi. Кстати, постояльцы номеров Jungle и Urban L могут в любое время взять напрокат велосипеды и отправиться исследовать город в своё удовольствие.
«Зоопарк, считай, на пороге, а Брандербургские ворота и Потсдамская площадь всего в двух шагах», — с удовлетворением замечает главный менеджер отеля Дирк Драйер.
Придерживаясь темы «городские джунгли», дизайнеры отеля разместили ресторан Neni внутри оранжереи из старых теплиц. Здесь оригинально сервируют трапезу: из печи сами выезжают сковородки с новыми блюдами, так что каждый может попробовать всего понемногу. Сервис и обстановка в целом неформальна и душевна — за ужином в Neni можно почувствовать себя частью большой и радушной семьи.
Однако кулинарные открытия на этом не заканчиваются. На десятом этаже рядом с рестораном находится Monkey Bar, где вам приготовят лучшие напитки и закуски вечером и ночью. А на третьем этаже расположена пекарня, найти которую легче лёгкого: просто идите на запах горячих багетов, свежих круассанов и пончиков.
Забронировать номер хоть сейчас на официальном сайте отеля — www.25hours-hotels.com/en/hotels/berlin/bikini-berlin.
25hours — сеть отелей: первый из них открылся 15 лет назад в Гамбурге, а сегодня они открыты для гостей Берлина, Франкфурта, Гамбурга, Мюнхена, Кёльна, а ещё Цюриха, Вены и скоро откроется в Париже.