The Residence Zanzibar: очарование африканских островов
The Residence Zanzibar находится на юго-западе Занзибара, всего в 55 минутах на машине от его столицы Стоун Тауна, внесённого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и от международного аэропорта Абеид Амани Каруме. Отель находится возле очаровательной рыбацкой деревушки Кизимкази, на километровой полосе потрясающего побережья в окружении кокосовых пальм.
Мол, возле которого шелестят волны океана, служит лодочным причалом, где можно бесплатно взять каяк, педальный или парусный катамаран, или же отправиться отсюда на подводную экскурсию. Однако этим развлечения на курорте не исчерпываются: за дополнительную плату предлагаются водные прогулки на закате на борту традиционного арабского одномачтового судна, кайтсёрфинг, глубоководная рыбалка, сафари с дельфинами и плавание с аквалангом.
Организуются экскурсии в Стоун Таун, в национальный заповедник Лес Джозани, на местные плантации специй, Тюремный остров, к руинам персидских бань и дворцам оманских правителей, а также в другие места.
Рестораны и бары
В обеденном зале, который находится в самом сердце отеля, вы сможете отведать роскошные завтраки, лёгкие и простые блюда во время ленча и вечером; повара готовы порадовать гостей отеля европейской кухней с привкусом занзибарских специй. Бар – превосходное место для того, чтобы нежиться в струях свежего бриза, потягивая коктейль и любуясь панорамой моря и занзибарскими закатами. Пока на стол подаются изыски ближневосточной и средиземноморской кухни, гостям предлагают аперитив, а фоном играет нежная традиционная музыка.
Если вы не настроены отлучаться от бассейна, безмятежно отдыхайте на своём шезлонге – ваш ленч накроют прямо у воды. А вечером вас ждет романтичный ужин на пляже под звёздами. Также можно устроить трапезу на вилле. Для полного уединения при желании завтраки, обеды и ужины сервируются прямо на виллах гостей.
Спа
Наш спа-центр расположился в глубине тропических садов и состоит из шести просторных павильонов, каждый с отдельным душем и ванной под открытым небом. Расслабьтесь в окружении пышной зелени в зонах отдыха с бассейном, сауной и паровой комнатой. Ассортимент спа-процедур вдохновлён философией «Ила», что в переводе с санскрита означает «Земля». Мы используем преимущества натуральных материалов и минеральных ингредиентов, достигая мощного оздоравливающего эффекта на природную энергию человеческого тела.
Детский клуб
Детский клуб открыт ежедневно для детей от 4 до 14 лет. Аниматоры развлекают юных постояльцев и проводят ежедневные мероприятия, к примеру, знакомство с контактным зоопарком и птичьим заповедником. За дополнительную плату предлагается бебиситтинг.
Размещение гостей
Гостям отеля предлагается комплкс из 66 вилл с бассейнами, выходящих либо в сад, либо в сторону пляжа с видом на океан. Оформленные в современном стиле с отсылками к декоративным традициям Занзибара с его африканским и оманским наследием, все комнаты оснащены кондиционером и потолочными вентиляторами. Гостиная раскрывается в отдельную солнечную террасу с летней кушеткой и шезлонгами; в спальне есть покрытая балдахином огромная кровать; в просторной ванной комнате – отдельная ванна, душевая кабина и душ на открытом воздухе.
Подробнее об отеле можно узнать на сайте.
Наш спа-центр расположился в глубине тропических садов и состоит из шести просторных павильонов, каждый с отдельным душем и ванной под открытым небом. Расслабьтесь в окружении пышной зелени в зонах отдыха с бассейном, сауной и паровой комнатой. Ассортимент спа-процедур вдохновлён философией «Ила», что в переводе с санскрита означает «Земля». Мы используем преимущества натуральных материалов и минеральных ингредиентов, достигая мощного оздоравливающего эффекта на природную энергию человеческого тела.
Детский клуб
Детский клуб открыт ежедневно для детей от 4 до 14 лет. Аниматоры развлекают юных постояльцев и проводят ежедневные мероприятия, к примеру, знакомство с контактным зоопарком и птичьим заповедником. За дополнительную плату предлагается бебиситтинг.
Размещение гостей
Гостям отеля предлагается комплкс из 66 вилл с бассейнами, выходящих либо в сад, либо в сторону пляжа с видом на океан. Оформленные в современном стиле с отсылками к декоративным традициям Занзибара с его африканским и оманским наследием, все комнаты оснащены кондиционером и потолочными вентиляторами. Гостиная раскрывается в отдельную солнечную террасу с летней кушеткой и шезлонгами; в спальне есть покрытая балдахином огромная кровать; в просторной ванной комнате — отдельная ванна, душевая кабина и душ на открытом воздухе.
Подробнее об отеле можно узнать на сайте.