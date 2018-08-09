Гастрономические открытия с программой «Завтрак для любимой» на канале «Кухня ТВ»
На телеканале «Кухня ТВ» состоялась премьера нового проекта «Завтрак для любимой». Кулинарное шоу посвящено завтраку и искусству его приготовления. Вкусные и полезные утренние блюда, представленные в программе, полностью изменят наше мнение о первом (и главном) приёме пищи, а ведущий — известный шеф-повар Григорий Мосин — превратит однообразную и скучную трапезу в настоящий праздник.
Новый проект телеканала «Кухня ТВ» — это 22 варианта завтраков из 3-х блюд, включающих в себя каши, салаты, выпечку и напитки. Рецепты блюд оригинальны и по исполнению, и по подаче, а их приготовление по силам каждому мужчине.
Настоящим открытием для зрителей станут такие необычные, но простые в исполнении блюда, как латте из батата и клюквенный пунш; салат с клубникой, сыром и заправкой из киви; апельсиновые вафли и каштановые блинчики; конфетки из кураги и апельсина. В программе также будут представлены традиционные блюда американских, итальянских, французских, арабских и испанских завтраков.
Программа «Завтрак для любимой» будет особенно полезна и интересна мужчинам, кулинарам с опытом, а также тем, кто только начинает учиться готовить.
Не пропустите! Еженедельно по субботам в 11:00 на телеканале «Кухня ТВ».