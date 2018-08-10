  • Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше
  • Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше
  • Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше
  • Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше
  • Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше
Калейдоскоп

Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше

Это просто мечта городских романтиков: и красиво, и необычно, и далеко ехать не нужно!
10 августа 2018 в 15:45

С 17 по 25 августа в районе Ходынского поля откроют зону для глэмпинга. Пространство с 10 палатками-шатрами, зоной отдыха, охраной и ресепшеном расположится на крыше открытой парковки в западном крыле торгового центра «Авиапарк». Задумка проекта в том, чтобы дать людям возможность расслабиться, не выезжая из Москвы. Палатки-шатры можно арендовать через интернет-сервис Airbnb.

Что такое глэмпинг?

Глэмпинг (англ. glamorous camping) — это вид кемпинга, который одновременно совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы.

Что там делать?

«У гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы. Мы хотим, чтобы здесь люди находили единомышленников, вместе играли в пинг-понг, завтракали, спорили, шутили и становились частью сообщества тех, кто любит необычный отдых», — пояснил Максим Лапчук, креативный директор «Авиапарка».

  • Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше

Как там всё устроено?

Палаточный городок занимает 1600 м². Это 10 комфортабельных палаток-шатров купольного типа диаметром 5 метров и площадью 19,6 м², где могут разместиться до 30 проживающих.

На территории круглосуточно работает охрана, есть англоговорящий сотрудник ресепшена, который поможет спланировать пребывание и расскажет, какие достопримечательности посетить в Москве.

У гостей будет доступ к раздельным душевым и туалетам в расположившемся по соседству футбольном манеже «Время футбола». Уборка, бесплатный Wi-Fi, парковка, гладильная комната, фен и локеры включены в стоимость проживания.

Еще есть зона отдыха с шезлонгами и пуфами, настольным футболом и столом для пинг-понга, зоной для лекций и занятий йогой.

Что внутри палатки? Читать далее

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