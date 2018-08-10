Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше
С 17 по 25 августа в районе Ходынского поля откроют зону для глэмпинга. Пространство с 10 палатками-шатрами, зоной отдыха, охраной и ресепшеном расположится на крыше открытой парковки в западном крыле торгового центра «Авиапарк». Задумка проекта в том, чтобы дать людям возможность расслабиться, не выезжая из Москвы. Палатки-шатры можно арендовать через интернет-сервис Airbnb.
Что такое глэмпинг?
Глэмпинг (англ. glamorous camping) — это вид кемпинга, который одновременно совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы.
Что там делать?
«У гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы. Мы хотим, чтобы здесь люди находили единомышленников, вместе играли в пинг-понг, завтракали, спорили, шутили и становились частью сообщества тех, кто любит необычный отдых», — пояснил Максим Лапчук, креативный директор «Авиапарка».
Как там всё устроено?
Палаточный городок занимает 1600 м². Это 10 комфортабельных палаток-шатров купольного типа диаметром 5 метров и площадью 19,6 м², где могут разместиться до 30 проживающих.
На территории круглосуточно работает охрана, есть англоговорящий сотрудник ресепшена, который поможет спланировать пребывание и расскажет, какие достопримечательности посетить в Москве.
У гостей будет доступ к раздельным душевым и туалетам в расположившемся по соседству футбольном манеже «Время футбола». Уборка, бесплатный Wi-Fi, парковка, гладильная комната, фен и локеры включены в стоимость проживания.
Еще есть зона отдыха с шезлонгами и пуфами, настольным футболом и столом для пинг-понга, зоной для лекций и занятий йогой.
Что внутри палатки? Читать далее
Внутри — спальные места, напольное зеркало, комод, вентилятор, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешало. Есть свет, электричество, розетки и отопление на случай прохладной ночи. Гостям предложат комплект постельного белья, гигиенические наборы и полотенца.
А планируется ли на площадке что-нибудь интересное?
На время работы глэмпинга рядом с палатками появится временная студия стрит-арта. Под кураторством городского пространства «Хлебозавод» художники Василий Grino и Иван Tame оформят цилиндрический арт-объект, высота которого составит 4 метра, диаметр — 5 метров. Впоследствии инсталляция украсит зону центрального атриума «Авиапарка».
Как насчёт завтраков — они включены?
В проживание включен завтрак от сети кофеен Cofix, которая выступила партнером проекта. На выбор предлагают одно блюдо и напиток. В меню — сырники, сэндвичи, каши, бельгийские вафли, свежевыжатый сок, чай, кофе. Завтрак длится с 9 утра и до полудня.
Какие еще бонусы есть и проживающих?
Гости глэмпинга смогут бесплатно посещать фитнес-клуб Come on Gym. На территории проекта также расположена 6-метровая аэродинамическая труба I Can Fly — здесь резиденты смогут испытать ощущение свободного полета.
Класс! Как я могу арендовать палатку и сколько это стоит?
Места сдаются через онлайн-площадку для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb.
Страница проекта уже размещена на сайте — airbnb.ru/rooms/27307906.
Стоимость одной ночи для троих человек — 6 000 рублей.
Когда официальное открытие?
Официальное открытие проекта состоится 17 августа. Прямо перед палатками установят сцену, где выступят диджеи и группа «Ветерок» с аудиовизуальным шоу «Только танцы» с элементами гипноза. Тема вечера — modern gipsy.
Когда заезд?
Заселиться в палатки-шатры можно с 18 августа. Регистрация заезда с 14:00, выезд — в 12:00. Резиденты могут приводить гостей, которые попадут в глэмпинг по гостевым картам, но остаться переночевать в этом случае не получится.
Об «Авиапарке»
«Авиапарк» — самый большой торговый центр в Европе. Расположен на Ходынском поле, в 1 минуте пешком от метро «ЦСКА». 350 магазинов, 60 кафе и ресторанов, 20 развлекательных и образовательных концепций. Больше информации — aviapark.com