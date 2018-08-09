В планах на субботу: 11 августа — концерт на Васильевском спуске
11 августа 2018 года на Васильевском спуске, у Кремля, будет крупный концерт в честь дня рождения отечественной радиостанции. На юбилее выступят и легендарные артисты «Нашего Радио», и молодые группы.
Мощный звук и отличный саундтрек обеспечат:
• «25/17»
• «7Б»
• «LOUNA»
• Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»
• Вадим Самойлов
• «Калинов мост»
• «КняZz»
• «Нейромонах Феофан»
• Ольга Кормухина и Александр Белов
• «Пикник»
• «Слот»
• «СерьГа»
Кстати, если вы ездили на «Нашествие-2018», то не забудьте заранее получить пригласительные в фан-зону. Для этого нужно зайти на официальный сайт радиостанции nashe.ru, нажать на кнопку с логотипом концерта и ввести в открывшемся окошке свои данные: почту и номер билета на «Нашествие» 2018.
Итак, вкратце:
Концерт «Наши в городе»
Где: Васильевский спуск, Москва
Когда: 11 августа с 14:00 до 22:00.
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Первый концерт «Наши в городе» состоялся в 2002, а спустя 14 лет этот фестиваль собрал на Дворцовой площади Санкт-Петербурга десятки тысяч зрителей. Для юбилейного концерта радиостанция выбрала особенное место: с одной стороны от сцены раскинулась Красная площадь и Храм Василия Блаженного, с другой — парк Зарядье и Кремлёвская набережная.