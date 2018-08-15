Гастрономия объединяет: первое собрание Московского Дипломатического гастрономического клуба
Гастрономический ужин был посвящён открытию Московского Дипломатического гастрономического клуба, созданного по инициативе Леонида Гелибтермана, президента Международного эногастрономического центра. Гостям ужина было предложено авторское меню от Антона Сальникова (шеф-повара ресторанного дома «Булошная») и команды поваров ресторана DonDavid. Особенным гастрономическим впечатлением участников вечера стало огненное шоу с приготовлением специального сета барбекю от Дон Давида, гостеприимного хозяина ресторана, и Мишеля Ленца (Франция), обладателя звезды Мишлен и шеф-повара столичного ресторана Cristal Room Baccarat Moscow.
Наряду с богатыми гастрономическими эмоциями гостям вечера представилась уникальная возможность соприкоснуться с многообразием российских национальных культур. Выступление студии этно-танца «Буин Хан» из Бурятии вызвало широкий отклик в сердцах многочисленной публики ужина. Порадовало их и приглашение на Байкал вместе с ярким выступлением танцевальной группы и песней Алдара Дашиева, солиста Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». Самобытная и гостеприимная культура Бурятии с традиционными напевами и танцами шамана, а также вода из Байкала, самого глубокого озера планеты стали приятным дополнением вечера и порадовали его участников, закружив их в национальном бурятском танце «Ёхор», движения которого гости с удовольствием выучили и исполнили в завершающей части вечера.
Ужин-открытие Московского Дипломатического гастрономического клуба стал местом знакомства Послов и высокопоставленных дипломатов с гастрономическими и культурными традициями России. На ужине присутствовали гости из более чем десяти стран мира, в том числе из Азербайджана, Греции, Доминиканской Республики, Израиля, Индонезии, Испании, Колумбии, Мексики, Панамы, Узбекистана, Уругвая, Эквадора… Леонид Гелибтерман представил гостям вечера концепцию создания Клуба MDGC, а также основные цели его деятельности. Президент Международного эногастрономического центра также рассказал о ближайших проектах МЭЦ — Форуме древних городов в Рязани и конкурсе стрит-фуда в Калининграде, пригласив дипломатов принять в них участие.
В своих выступлениях Посол Индонезии господин Wahid Supriyadi, Посол Мексики госпожа Norma Pensado и Временный Поверенный в делах Испании в России господин Ignacio Garcia-Valdecasas высказали поддержку идеи создания Клуба и уверенность в активном развитии проекта в будущем.
Гастрономический вечер под открытым небом завершился в дружеской обстановке в сопровождении авторских десертов и чая из большого самовара. Тёплые отзывы гостей подтвердили, что гастрономия объединяет — разные страны, культуры и людей.