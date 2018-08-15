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Гастрономия объединяет: первое собрание Московского Дипломатического гастрономического клуба

27 июля в подмосковном Долгопрудном прошло первое заседание Московского Дипломатического гастрономического клуба (Moscow Diplomatic Gastronomy Club, MDGC). Встреча высокопоставленных гостей состоялась в формате специального гастрономического ужина в ресторане & яхт-клубе DonDavid на берегу канала имени Москвы.
15 августа 2018 в 14:42
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  • Гастрономия объединяет: первое собрание Московского Дипломатического гастрономического клуба
    Мишленовский повар Мишель Ленц из Франции мастерски готовит барбекю Фото: icwag.ru

Гастрономический ужин был посвящён открытию Московского Дипломатического гастрономического клуба, созданного по инициативе Леонида Гелибтермана, президента Международного эногастрономического центра. Гостям ужина было предложено авторское меню от Антона Сальникова (шеф-повара ресторанного дома «Булошная») и команды поваров ресторана DonDavid. Особенным гастрономическим впечатлением участников вечера стало огненное шоу с приготовлением специального сета барбекю от Дон Давида, гостеприимного хозяина ресторана, и Мишеля Ленца (Франция), обладателя звезды Мишлен и шеф-повара столичного ресторана Cristal Room Baccarat Moscow.

  • Выступление Леонида Гелибтермана (слева), основателя Клуба, перед гостями
    Выступление Леонида Гелибтермана (слева), основателя Клуба, перед гостями
    Фото: icwag.ru

Наряду с богатыми гастрономическими эмоциями гостям вечера представилась уникальная возможность соприкоснуться с многообразием российских национальных культур. Выступление студии этно-танца «Буин Хан» из Бурятии вызвало широкий отклик в сердцах многочисленной публики ужина. Порадовало их и приглашение на Байкал вместе с ярким выступлением танцевальной группы и песней Алдара Дашиева, солиста Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». Самобытная и гостеприимная культура Бурятии с традиционными напевами и танцами шамана, а также вода из Байкала, самого глубокого озера планеты стали приятным дополнением вечера и порадовали его участников, закружив их в национальном бурятском танце «Ёхор», движения которого гости с удовольствием выучили и исполнили в завершающей части вечера.

  • Студия этно-танца «Буин-Хан»
    Студия этно-танца «Буин-Хан»
    Фото: icwag.ru

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