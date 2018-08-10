Райский уголок на южном побережье Сардинии: Falkensteiner Resort Capo Boi
Falkensteiner Resort Capo Boi — это первый семейный курорт из коллекции премиум-класса отелей Falkensteiner, который расположен в чудесном месте среди пышного зеленого парка, окруженного холмами и лазурным морем. Пребывание в этом отеле гарантирует вам долгожданный комфортный отдых.
Номера и сьюты в главном здании, а также в здании в саду и на виллах подарят вам чувство уединения. Шикарная и элегантная вилла Bellavista с захватывающим видом на море очаровывет своим шармом и включает 4 спальни, личный панорамный бассейн и эксклюзивные услуги.
Также вы сможете насладиться специальными кулинарными предложениями Falkensteiner: превосходная кухня Сардинии приятно удивляет своим богатым выбором — свежей рыбой, традиционными блюдами на гриле и пиццей из печи на дровах. Попробуйте настоящую итальянскую пасту и холодную закуску антипасти прямо у моря, любуясь фантастическим видом на песчаный залив. Вечером гостям предлагается широкий выбор морепродуктов, где гости могут отведать лобстера, омаров, суши и сашими.
В баре на террасе можно полистать книгу, занять себя приятной беседой или просто отдохнуть, прислушиваясь к шелесту морских волн и провожая закат. Теплыми вечерами вас может порадовать программа выступлений диджеев с мировым именем и специально приглашенных гостей в лаунж-зоне.
Гости отеля Falkensteiner Resort Capo Boi смогут насладиться своим песчаным пляжем, бассейном-инфинити с незабываемым видом, расслабляющими спа-процедурами, изысканными блюдами средиземноморской кухни и многим другим. Для детей предусмотрены собственные развлечения: бассейн, футбольная школа, игры с аниматорами, овощной огород и зоопарк.
Подробнее об отеле можно узнать на сайте: https://www.falkensteiner.com/en/hotel/capo-boi