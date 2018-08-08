  • Остров в подарок: Maafushivaru Maldives
  • Остров в подарок: Maafushivaru Maldives
Калейдоскоп

Остров в подарок: Maafushivaru Maldives

День рождения? День святого Валентина? Теперь вам не придётся придумывать подарок!
8 августа 2018 в 21:56
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Что же подарить своей любимой? «Остров!» — не задумываясь, ответит вам команда мальдивского отеля Maafushivaru.

Хотя бы на одну ночь вы можете снять остров в Индийском океане, который будет полностью в вашем распоряжении. С соседнего Maafushivaru вам доставят всё необходимое — деликатесы и, конечно, самое лучшее шампанское.

Lonubo — так называется этот желанный подарок.

Здесь белоснежный, будто просеянный через сито, «пудровый» песок (а ведь даже на Мальдивах этим может похвастаться далеко не каждый остров!).

  • Остров в подарок: Maafushivaru Maldives
Здесь невероятной красоты мини-джунгли, в которых спрятана вилла. А можно переночевать под открытым небом, считая звёзды и слушая океан: под пологом леса вас будет дожидаться кровать.

А если надоест быть Робинзоном или что-то понадобится, всегда можно позвонить на ресепшен — и любое ваше желание будет исполнено.

Все подробности о курорте — на официальном сайте Maafushivaru.

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