Остров в подарок: Maafushivaru Maldives
День рождения? День святого Валентина? Теперь вам не придётся придумывать подарок!
8 августа 2018 в 21:56
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Что же подарить своей любимой? «Остров!» — не задумываясь, ответит вам команда мальдивского отеля Maafushivaru.
Хотя бы на одну ночь вы можете снять остров в Индийском океане, который будет полностью в вашем распоряжении. С соседнего Maafushivaru вам доставят всё необходимое — деликатесы и, конечно, самое лучшее шампанское.
Lonubo — так называется этот желанный подарок.
Здесь белоснежный, будто просеянный через сито, «пудровый» песок (а ведь даже на Мальдивах этим может похвастаться далеко не каждый остров!).
А если надоест быть Робинзоном или что-то понадобится, всегда можно позвонить на ресепшен — и любое ваше желание будет исполнено.
Все подробности о курорте — на официальном сайте Maafushivaru.