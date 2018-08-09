Orient Voyage Tourism: путешествия по Востоку
ОАЭ, США, Европа, Австралия, Таиланд, Сингапур или Малайзия? Всё просто: вы выбираете направление — а в Orient Voyage Tourism берут на себя все остальные хлопоты.
Вы можете путешествовать сами или с близкими — в компании составят персональную программу отдыха, а также могут организовать медовый месяц или оздоровительный отдых.
Тем, кто планирует отпуск, стоит присмотриться к визитной карточке компании — туру в Дубай.
Волшебство древних базаров и поражающие воображение небоскребы, жаркая пустыня и синие волны Персидского залива.
Что Orient Voyage Tourism предлагает клиентам?
• Эксклюзивные внутренние и международные туры, а также активный отдых;
• Путешествие в Хасаб и Диббу;
• Специально разработанные индивидуальные или групповые маршруты;
• Организация командировок, деловых путешествий;
• Специальные туры: медовый месяц, семейный отпуск и т.д;
• Туры по ОАЭ и Оману;
• Бронирование гостиниц, отелей;
• Встреча в аэропорте и сопровождение;
• Транспорт премиум класса по ОАЭ;
• Сафари по пустыне, в горах, сендбординг и сноубординг;
• Гольф, сафари на воздушном шаре, охота, морские круизы;
• Экскурсии по территории ОАЭ;
• Профессиональные гиды и экскурсоводы;
• Аренда авто с водителем или без;
• Экстренная помощь, доступная 24 часа в сутки.
Узнать больше о турах Orient Voyage Tourism можно на официальном сайте компании.