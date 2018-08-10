House of Time: прикоснитесь к истории Вены
House of Time — Fancy Suites предлагает индивидуально оформленные на различные темы люксы, украшенные оригинальными произведениями искусства со всего мира. От римской роскоши Caesar’s Paradise и причудливости Playground до королевского великолепия Home of Music, азиатского очарования Love Boat in Saigon и райского комфорта Garden of Eden — пребывание в House of Time — Fancy Suites оставит у вас неизгладимые впечатления.
Кухня оснащена всем необходимым для приготовления изысканных блюд. Обеденные столы накрываются в японском, имперском и современном стилях. Кроме того, можно воспользоваться услугами личного шеф-повара, который приготовит Вам личный обед и обслужит вас прямо в люксе. А в баре «Club 39» Вас ждет незабываемый вечер в оригинальной обстановке парижского бистро 1952 года под аккомпанемент первого автоматического стереопроигрывателя 1947 года, доставленного из Америки.
Подобно монахам из ордена кармелитов, основанного в XII веке на горе Кармель (Израиль), вы можете уединиться в комнате для медитации в абсолютно спокойной обстановке. Это место идеально подходит для размышлений о жизни, занятий йогой, расслабления и концентрации на внутренних ощущениях. А терраса на крыше отеля открывает потрясающую панораму Вены.
Отель расположен на модном рынке «Кармелитер» во втором районе Вены, всего в 15 минутах ходьбы от собора Святого Стефана. House of Time — Fancy Suites идеально подходит тем, кто хочет почувствовать дух старого города и расслабиться в неповторимой обстановке.
Здесь лучшее соотношение цены и качества в Вене, а к каждому гостю всегда подбирается индивидуальный подход.
Забронировать номер и узнать подробнее об отеле можно на сайте: houseoftimevienna.com/ru/home.html