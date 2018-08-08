  • Как уехать в отпуск и не беспокоиться за свою собаку
  • Как уехать в отпуск и не беспокоиться за свою собаку
Калейдоскоп

Как уехать в отпуск и не беспокоиться за свою собаку

Вместе с «Собакой-гулякой» рассказываем вам о догситтинге и о том, как заботиться о своем любимце на расстоянии.
Партнерский материал
8 августа 2018 в 11:42
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Лето — пора долгожданных отпусков и отдыха. Мы заранее перебираем в уме места, куда хотелось бы поехать, читаем о достопримечательностях и маршрутах путешествий, ищем билеты на самолет и бронируем гостиницы или осматриваем старую проверенную палатку и собираем тяжелый походный рюкзак. И вот билеты и паспорта лежат в отдельной папке, упакована аптечка со всем необходимым, в уже забитый чемодан втискиваются любимые шорты или купальник — как вдруг в него, виляя хвостом, забирается ваша собака и, забавно наклонив голову, смотрит на вас с озорным выражением в глазах. Хвостатому другу так просто не объяснишь, что ему предстоит провести некоторое время без ваших с ним привычных игр и долгих прогулок.

И если вырваться из душного города к новым впечатлениям кажется заманчивой идеей, то оставить своего питомца на неделю или дольше — повод для серьезного беспокойства. Хорошо, если у вас есть друг, которому можно оставить ключи, и он заглянет в квартиру до и после работы, чтобы ненадолго вывести собаку в парк или хотя бы во двор. Здорово, если у вас есть добродушная соседка, которая может проведывать любимца и насыпать ему корм. Но что, если у лучшего друга аллергия на шерсть, а соседка вряд ли сможет соблюдать все инструкции в приготовлении еды для хвостатого (особенно если собака питается не сухим кормом, а натуральной пищей)? И как быть с тем, что собаке необходимы внимание и ласка — особенно во время вашего отсутствия?

Именно тогда на помощь придет «Собака-гуляка» — стартап, запущенный в 2016 году как сервис по выгулу собак. Все просто: если вы заболели, задержались на работе или не успеваете домой с важной встречи — опытный, прошедший тщательный отбор и обучающие курсы выгульщик с радостью выведет вашего любимца на прогулку. Собак выгуливают 45 минут с надежной антиубегательной экипировкой, специально разработанной кинологами. На время пребывания с выгульщиком собака застрахована.

  • Как уехать в отпуск и не беспокоиться за свою собаку
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