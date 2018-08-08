Чем заняться на фестивале Wanderlust 108 в Москве?
Wanderlust 108 — это спортивный триатлон с забегом на дистанцию 5 км, занятиями йогой и медитацией.
• 5-километровый забег по живописному парку Красная Пресня, перед которым тренеры adidas — главного партнера проекта — проведут бодрящую разминку.
• 1,5-часовой йога-сет от Лоренса Джея (Канада).
• 30-минутная медитация от Макса Кириченко.
На фестивале будет играть DJ Masha Zdrok, органично вписывая в свои сеты звучание мантр.
После основной части фестиваля до самого вечера будет работать главная сцена — здесь будут самые зажигательные тренировки и крутые преподаватели.
Расписание:
14:00 — 15:00 занятие по стретчингу от Самиры Мустафаевой под DJ-сет;
15:00 — 16:00 тренировка Zumba от adidas;
16:00 — 17:00 тренировка от Школы идеального тела #SEKTA;
17:00 — 18:00 EXOS: функциональная тренировка от adidas.
На фестивале можно будет попробовать себя в акройоге и йоге в гамаках, посетить лекции и мастер-классы о питании, спорте и психологии. На Kula-маркете будут представлены украшения, спортивная одежда для йоги, органическая косметика и еда.
На фестивале будет работать adidas Pop Up Store, где можно сделать специальный принт на коврик и футболку и приобрести новую коллекцию одежды для йоги Wanderlust. В adidas мейкап-баре — нанести татуировки хной и сделать мономакияж. Любой желающий сможет сыграть в волейбол на траве и принять участие в йога-квесте. Победители конкурсов получат призы от adidas.
С самого утра в зоне партнера Biolage можно сделать прически в стиле Wanderlust.
Даже если вы никогда не занимались бегом, йогой и не знаете, что такое медитация — вы всё ещё желанный гость на фестивале: на Wanderlust 108 нет места конкуренции, а вот хорошее настроение приветствуется!
Хотите вырваться на природу из йога- и фитнес-студий, найти новых друзей и получить заряд позитивной энергии? Не пропустите самое яркое событие этого лета — Wanderlust 108!
Преподаватели
Йога — Лоренс Джей
Хедлайнер Международной Конференции Yoga Journal, креативный директор Urban Yoga Studio в России. Лоренс уже более 10 лет путешествует и преподает по всему миру: Канаде, Гонконге, Австралии, Бали, России. Проводит уроки, семинары и преподавательские тренинги. Он совмещает в своем подходе работу с телом, философское осмысление практики, медитации и тонкую работу над взаимоотношениями человека с самим собой.
Что выделяет Лоренса как преподавателя, так это его любовь к современной практике йоги как к определенной форме искусства, терапии и здорового образа жизни.
Медитация — Макс Кириченко
Терапевт, инструктор медитации, специалист по музыкотерапии, заместитель главного редактора Yoga Journal. Практикам медитации обучался в тайских монастырях лесной традиции Ват Там Вуа, Ват Суан Мок, медитационном центре Дипабхаван, на семинарах знаменитых психотерапевтов Ашока Беди и Марка Сандомирского.
«Мне нравятся слова замечательного писателя, буддистского монаха Тит Нат Хана: «Мы должны жить здесь и сейчас, чтобы проживать каждый подаренный нам новый день целиком. Постоянно присутствовать здесь и сейчас возможно с помощью осознанного дыхания. Нет нужды в сложных манипуляциях, ведь дыхание так же естественно, как воздух и свет. Всё, что мы делаем, — зажигаем светильник осознанности и внимательности, чтобы осветить наше дыхание и не пропустить всё то, что происходит прямо здесь и прямо сейчас». Очень просто и точно о сути медитации».
О фестивале
Wanderlust зародился в США, когда два любителя йоги Джефф Красно и Скайлер Грант решили организовать праздник йоги для любителей здорового образа жизни со всего мира. Они пригласили хороших музыкантов, известных преподавателей йоги, выбрали живописное место. Так состоялся первый Wanderlust, который со временем превратился в самый грандиозный йога-фестиваль на планете.
Когда и где?
18 августа, Москва, парк Красная Пресня
Все подробности — на официальном сайте фестиваля: wanderlust.com/ru/108-events/moscow
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