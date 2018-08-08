  • Чем заняться на фестивале Wanderlust 108 в Москве?
    Фото: wanderlustrs / Facebook.com
  • Чем заняться на фестивале Wanderlust 108 в Москве?
    Фото: wanderlustrs / Facebook.com
  • Чем заняться на фестивале Wanderlust 108 в Москве?
    Фото: wanderlustrs / Facebook.com
Калейдоскоп

Чем заняться на фестивале Wanderlust 108 в Москве?

18 августа в столице во второй раз пройдет международный фестиваль Wanderlust 108, который уже много лет объединяет десятки тысяч поклонников йоги, бега и электронной музыки.
8 августа 2018 в 13:33
205

Wanderlust 108 — это спортивный триатлон с забегом на дистанцию 5 км, занятиями йогой и медитацией.

  • Чем заняться на фестивале Wanderlust 108 в Москве?
    Партнер Wanderlust 108 в 2018 году — компания adidas. Фото: wanderlustrs / Facebook.com
Вот программа, которая ждёт участников Wanderlust 108 в этом году:

• 5-километровый забег по живописному парку Красная Пресня, перед которым тренеры adidas — главного партнера проекта — проведут бодрящую разминку.

• 1,5-часовой йога-сет от Лоренса Джея (Канада).

• 30-минутная медитация от Макса Кириченко.

На фестивале будет играть DJ Masha Zdrok, органично вписывая в свои сеты звучание мантр.

После основной части фестиваля до самого вечера будет работать главная сцена — здесь будут самые зажигательные тренировки и крутые преподаватели.

Расписание:

14:00 — 15:00 занятие по стретчингу от Самиры Мустафаевой под DJ-сет;

15:00 — 16:00 тренировка Zumba от adidas;

16:00 — 17:00 тренировка от Школы идеального тела #SEKTA;

17:00 — 18:00 EXOS: функциональная тренировка от adidas.

  • Чем заняться на фестивале Wanderlust 108 в Москве?

На фестивале можно будет попробовать себя в акройоге и йоге в гамаках, посетить лекции и мастер-классы о питании, спорте и психологии. На Kula-маркете будут представлены украшения, спортивная одежда для йоги, органическая косметика и еда.

На фестивале будет работать adidas Pop Up Store, где можно сделать специальный принт на коврик и футболку и приобрести новую коллекцию одежды для йоги Wanderlust. В adidas мейкап-баре — нанести татуировки хной и сделать мономакияж. Любой желающий сможет сыграть в волейбол на траве и принять участие в йога-квесте. Победители конкурсов получат призы от adidas.

С самого утра в зоне партнера Biolage можно сделать прически в стиле Wanderlust.

Читать далее

Тоже интересно

5 парков, где можно заняться йогой

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Тоже интересно
Лестница в небо: фоторепортаж из Непала
Лестница в небо: фоторепортаж из Непала
Главные аксессуары этого лета
Главные аксессуары этого лета