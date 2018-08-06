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The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, MaldivesФото: Jason deCaires Taylor
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The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, MaldivesФото: Jason deCaires Taylor
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The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, MaldivesФото: Jason deCaires Taylor
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The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, MaldivesФото: Jason deCaires Taylor
Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi: красота подводного музея на Мальдивах
Первый на Мальдивах полуподводный музей Coralarium, созданный британским скульптором и морским натуралистом Джейсоном де Кайрес Тейлором (Jason deCaires Taylor), откроется на курорте Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi.
Возведенный на нетронутом атолле Шавияни, на котором располагается курорт, Coralarium представляет собой арт-пространство в виде огромного шестиметрового куба из нержавеющей стали, погруженного на три метра в океан. Коллекция музея насчитывает три вида экспонатов: величественные скульптуры на вершине куба, удивительные подводные статуи на постаментах разной высоты и сам полуподводный куб, который символизирует связь между землей и океаном, а также между человеком и природой. Во время приливов и отливов здание музея будет менять свой облик, но при этом сможет защитить скульптуры от сильных морских потоков. Вдохновленный богатым подводным миром девятикилометрового домашнего рифа вокруг курорта, Coralarium стал самым высокотехнологичным подводным арт-проектом по восстановлению кораллов на Мальдивах.
Джейсон де Кайрес Тейлор рассказывает: «Как только мы погружаем скульптуры под воду, они перестают принадлежать нам, оказываются во власти природы и вскоре начинают жить своей жизнью в океане. Coralarium — это одновременно образовательный и экологический проект. Мы стремимся, чтобы гости узнали как можно больше о сохранении мальдивских коралловых рифов и надеемся, что океан будет лучше защищен в будущем, а люди станут бережнее относиться к уязвимым подводным экосистемам».
Для своих впечатляющих скульптур Тэйлор использует цемент из прочного и нетоксичного материала. Каждая работа скульптора идеально вписывается в окружающую среду и образует новое искусственное место обитания для кораллов, рыб, осьминогов, ракообразных и других морских жителей. Coralairum органично дополняет пространство курорта Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi на острове и словно продолжает 200-метровый бассейн-инфинити, переходящий в воды Индийского океана. Читать далее
Гости могут добраться до музея на лодках по спокойной воде, затем подняться по лестнице над океаном на смотровую площадку и полюбоваться видом на горизонт, который сливается с очертаниями музея. После этого можно начать погружение в подводную галерею вместе с морским биологом и опытным гидом, который расскажет о каждом экспонате, а также поплавать среди скульптур и познакомиться с морскими обитателями музея. Тейлор подчеркивает, что Coralairum напоминает о взаимосвязи всего в окружающей среде и приглашает гостей в путешествие из знакомого земного мира в подводный, где листья плюща, корни баньяна и плоды хлебного дерева переплетаются с морскими раковинами, пестрыми губками, красочными кораллами и анемонами. По мнению скульптора, музей позволяет гостям оказаться словно в зоопарке «наоборот», где сами гости находятся в подводном кубе-клетке, а океан и его обитатели за ними наблюдают.
Бренд Fairmont, как и компания AccorHotels, имеет во всем мире прочную репутацию в сегменте экотуризма и стремится улучшить состояние, а также сохранить целостность экосистем в тех местах, где ведет свою деятельность. Гости Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi тоже могут поддержать сохранность флоры и фауны, например — посадить пальму или принять участие в проекте по спасению черепах. Экскурсии в Coralairum проводятся в Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi несколько раз в день. Вечером музей хорошо просматривается из каждого уголка острова благодаря специальной подсветке, которая привлекает в это время к стенам музея обитателей океана.Идеальный для романтических каникул или семейного отдыха, Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi предлагает гостям 120 номеров в роскошных виллах в стиле бохо-рустик шик, включая пляжные и водные виллы, а также уединенные тентовые виллы в стиле сафари, расположенные в густых зарослях островных джунглей.
Курорт находится в 50 минутах прямого внутреннего перелета из Международного аэропорта Мале на гидросамолете. Также из местного аэропорта Hanimaadhoo Airport до курорта можно добраться на высокоскоростных лодках.
Забронировать виллу в Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi можно на сайте www.fairmont-maldives.com, электронному адресу reservations@gbh.mv или по телефону +960 654 8888.