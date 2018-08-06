  • The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, Maldives
    The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, Maldives
    Фото: Jason deCaires Taylor
  • The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, Maldives
    The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, Maldives
    Фото: Jason deCaires Taylor
  • The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, Maldives
    The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, Maldives
    Фото: Jason deCaires Taylor
  • The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, Maldives
    The Sculpture Coralarium. Sirru Fen Fushi, Maldives
    Фото: Jason deCaires Taylor
Калейдоскоп

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi: красота подводного музея на Мальдивах

Знаменитый британский эко-скульптор Джейсон Де Кайрес Тейлор представляет первый на Мальдивах арт-проект по восстановлению кораллов.
6 августа 2018 в 16:39
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Первый на Мальдивах полуподводный музей Coralarium, созданный британским скульптором и морским натуралистом Джейсоном де Кайрес Тейлором (Jason deCaires Taylor), откроется на курорте Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi.

Возведенный на нетронутом атолле Шавияни, на котором располагается курорт, Coralarium представляет собой арт-пространство в виде огромного шестиметрового куба из нержавеющей стали, погруженного на три метра в океан. Коллекция музея насчитывает три вида экспонатов: величественные скульптуры на вершине куба, удивительные подводные статуи на постаментах разной высоты и сам полуподводный куб, который символизирует связь между землей и океаном, а также между человеком и природой. Во время приливов и отливов здание музея будет менять свой облик, но при этом сможет защитить скульптуры от сильных морских потоков. Вдохновленный богатым подводным миром девятикилометрового домашнего рифа вокруг курорта, Coralarium стал самым высокотехнологичным подводным арт-проектом по восстановлению кораллов на Мальдивах.

Джейсон де Кайрес Тейлор рассказывает: «Как только мы погружаем скульптуры под воду, они перестают принадлежать нам, оказываются во власти природы и вскоре начинают жить своей жизнью в океане. Coralarium — это одновременно образовательный и экологический проект. Мы стремимся, чтобы гости узнали как можно больше о сохранении мальдивских коралловых рифов и надеемся, что океан будет лучше защищен в будущем, а люди станут бережнее относиться к уязвимым подводным экосистемам».

Для своих впечатляющих скульптур Тэйлор использует цемент из прочного и нетоксичного материала. Каждая работа скульптора идеально вписывается в окружающую среду и образует новое искусственное место обитания для кораллов, рыб, осьминогов, ракообразных и других морских жителей. Coralairum органично дополняет пространство курорта Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi на острове и словно продолжает 200-метровый бассейн-инфинити, переходящий в воды Индийского океана. Читать далее

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