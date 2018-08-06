Active Weekends: познавательные пробежки по городским достопримечательностям
Active Weekends от команды Aqua Minerale Active — это серия из восьми разных беговых экскурсий, которые подойдут как начинающим, так и продвинутым бегунам. Познавательные кардиотренировки пройдут на свежем воздухе в компании профессиональных экскурсоводов, под руководством тренеров школы бега I Love Supersport. Всего разработано 24 беговых маршрута, включающих в себя свыше 40 локаций в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Как проходил «переезд» моста в Санкт-Петербурге, какой район в Москве во времена Древней Руси считался иностранным «гетто», какие легенды о сокровищах скрывает самое загадочное озеро в Казани — участников забегов ждут увлекательные истории из жизни каждого города. Во время «спортивной» части Active Weekends тренеры школы расскажут о тонкостях «беговой жизни», важности восстановления водно-солевого баланса во время занятий спортом, а также дадут советы по подготовке к марафонам, в том числе, к главному событию для любого бегуна — Московскому Марафону в Лужниках.
Программа стартовала 21 июля во всех трех городах, забеги проходят по выходным дням. Сейчас еще можно успеть на активные пробежки 11−12 августа.
Чтобы стать участником беговых экскурсий, необходимо зарегистрироваться на сайте школы и выбрать дату тренировки. Для самых активных поклонников бега организаторы подготовили конкурс «Кто самый Active? », где главный приз — сертификат на обучение в одной из спортивных школ сети I Love Supersport. Участникам достаточно выкладывать в Инстаграм фото с забегов и своих самостоятельных тренировок с хештегами #ActiveWeekends и #AquaMineraleActive. В конце программы забегов школа I Love Supersport определит победителя.
В поддержку тех, кто только планирует начать бегать, в конце июля команда Aqua Minerale Active совместно с актрисой и моделью Дарьей Клюкиной запускает онлайн-сериал про бегуна-новичка. Вместе с профессионалами героиня сериала будет готовиться к участию в Московском Марафоне и пройдет путь настоящего бегуна: узнает лайфхаки, которые помогут при забеге, научится профессиональной технике бега и выйдет на старт одного из самых масштабных забегов страны. За спортивными достижениями Дарьи можно будет следить в ее инстаграм-канале.