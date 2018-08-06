Япония на Бали: Nikko Bali Benoa Beach
Вы прилетели на Бали — и уже через четверть часа переступаете порог отеля, где гармонично сочетаются культура и традиции двух древних островных государств — Японии и Индонезии.
188 просторных номеров — включая Люкс на крыше с видом на залив Беноа с отдельной гостиной и большим балконом с джакузи под открытым небом.
Те, кто путешествуют с семьей, оценят просторные номера и люксы с двухъярусной и раскладной кроватями — в таких апартаментах могут комфортно разместиться двое взрослых и трое детей.
Мечтаете сыграть свадьбу на райском острове? В Nikko Bali Benoa Beach помогут её организовать! Романтичная церемония на двоих или шумная вечеринка на 150 гостей? На пляже или в тропическом саду? Сделайте выбор — а остальное возьмет на себя свадебный менеджер.
В отеле есть несколько восхитительных ресторанов, включая итальянский ресторан Giorgio. В отеле имеется бар у бассейна, где подают освежающие напитки и блюда международной кухни.
Расслабьтесь в бассейне площадью 700 квадратных метров, наслаждаясь освежающим напитком в баре у бассейна Aloha, или побалуйте себя расслабляющими процедурами в спа-центре.
Кстати, детям не придётся скучать: для них на территории отеля есть игровые площадки с массой развлечений.
Отель расположен всего четверти километрах от международного аэропорта, Gusti Ngurah Rai, и в 30 минутах от знакового храма Улувату на Бали.