  • The Balé Nusa Dua: рай для двоих
  • The Balé Nusa Dua: рай для двоих
  • The Balé Nusa Dua: рай для двоих
Калейдоскоп

The Balé Nusa Dua: рай для двоих

Tропический рай The Balé Nusa Dua — самое подходящее место для безмятежного и роскошного отдыха вдвоем.
22 августа 2018 в 11:13
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В резиденции The Balé - 29 сказочных вилл, и каждая построена по своему уникальному проекту. Впрочем, у них есть и общие черты: у всех есть сад и бассейн, что создает идеальную атмосферу для медового месяца.

Радушие и такт — главные черты всех работников отеля — от портье до официанта. Дворецкий с готовностью поможет освоиться в номере, подскажет, как добраться до достопримечательностей и поможет заказать такси или забронировать столик — и незаметно ретируется, если гости пожелают остаться наедине. Здесь в равной мере предупредительно относятся и к постоянным, и к новым гостям — так что Balé Nusa Dua сделал гостеприимство своей визитной карточкой.

  • The Balé Nusa Dua: рай для двоих

Расслабиться в спа, поужинать вместе при свете свечей и звёзд, прогуляться по пляжу или остаться в вилле — The Balé Nusa Dua претендует на первые строчки в списке самых романтичных мест на Бали.

Отдельного упоминания заслуживает мастерство местных поваров: в ресторанах подают свежайшие морепродукты, а также — азиатские и авторские блюда. Аккомпанементом к ним становится содержимое местных погребов — кстати, самых больших на острове.

The Balé Nusa Dua — один из курортов, созданный командой энтузиастов The Lifestyle Retreats, а значит, это идеальное место и для отдыхающих, и для местных: гости получают настоящее расслабление и умиротворение от отдыха, а сотрудники развиваются и совершенствуют свои навыки.

Узнать о курорте больше и забронировать номер можно на сайте отеля.

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