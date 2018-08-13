Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences
Тысячи островов в Индийском и Тихом океане, джунгли и древние храмы, идеальные пляжи и коралловые сады — это Индонезия, самое большое островное государство на Земле! Пляжники и сёрферы давно облюбовали остров Бали, фанаты шопинга и музеев едут в столицу Джакарту на острове Ява, а настоящих романтиков манит Ломбок.
Главная достопримечательность этого острова — его природа: пляжи с розовым, черным и желтым песком, вулкан Ринджани со вспыльчивым нравом, леса с огромными деревьями — и, конечно, красивейшая фауна.
Волны так и подмывают встать на доску, пляжи располагают поваляться в шезлонге или нырнуть в изумрудный океан, а спа и массаж сулят отдых и негу.
До главных достопримечательностей острова легко добраться из вилл Selong Selo Resort and Residences: всего 10 минут до лучшего пляжа на острове — Селонг Беланак и примерно в 20 минут — до пляжей Кута и Танджунг Аан. До ближайших деревушек, рынка и даже городка несложно добраться даже пешком, а до международного аэропорта Ломбок бесплатно и быстро доставит машина отеля.
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Selong Selo Resort and Residence — это виллы с балконами и террасами, собственный бассейн. По прибытии гостям предлагаются приветственный напиток и корзина со свежими фруктами. K вашим услугам — дворецкий и персональный шеф-повар.
Сыграть свадьбу и искупаться в море, сходить на массаж и встретиться с коллегами в конференц-зале, заказать лучшие блюда в ресторане или отправиться на морскую рыбалку, встретить рассвет или полюбоваться закатом — всё это здесь, на юге Ломбока. Да, и кстати — если не захочется отсюда уезжать, имейте в виду: местные виллы можно купить!