  • Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences
  • Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences
  • Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences
  • Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences
  • Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences
  • Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences
Калейдоскоп

Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences

Сюда едут кататься на высоких волнах, купаться в море и солнечных лучах, знакомиться с культурой и духовно перерождаться. Но где остановиться?
13 августа 2018 в 18:41
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Тысячи островов в Индийском и Тихом океане, джунгли и древние храмы, идеальные пляжи и коралловые сады — это Индонезия, самое большое островное государство на Земле! Пляжники и сёрферы давно облюбовали остров Бали, фанаты шопинга и музеев едут в столицу Джакарту на острове Ява, а настоящих романтиков манит Ломбок.


Главная достопримечательность этого острова — его природа: пляжи с розовым, черным и желтым песком, вулкан Ринджани со вспыльчивым нравом, леса с огромными деревьями — и, конечно, красивейшая фауна.

Волны так и подмывают встать на доску, пляжи располагают поваляться в шезлонге или нырнуть в изумрудный океан, а спа и массаж сулят отдых и негу.

До главных достопримечательностей острова легко добраться из вилл Selong Selo Resort and Residences: всего 10 минут до лучшего пляжа на острове — Селонг Беланак и примерно в 20 минут — до пляжей Кута и Танджунг Аан. До ближайших деревушек, рынка и даже городка несложно добраться даже пешком, а до международного аэропорта Ломбок бесплатно и быстро доставит машина отеля.

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Selong Selo Resort and Residence — это виллы с балконами и террасами, собственный бассейн. По прибытии гостям предлагаются приветственный напиток и корзина со свежими фруктами. K вашим услугам — дворецкий и персональный шеф-повар.

  • Рай в Индонезии: Selong Selo Resort and Residences

Сыграть свадьбу и искупаться в море, сходить на массаж и встретиться с коллегами в конференц-зале, заказать лучшие блюда в ресторане или отправиться на морскую рыбалку, встретить рассвет или полюбоваться закатом — всё это здесь, на юге Ломбока. Да, и кстати — если не захочется отсюда уезжать, имейте в виду: местные виллы можно купить!


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