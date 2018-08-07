Как наши квартиру в Париже брали, или чем хорош Airbnb
План был простой: вечерний рейс Шереметьево — Шарль де Голль, потом целый день в Париже, а потом на полторы недели в лес Фонтенбло с палаткой. Хотели вернуться в город ещё на сутки — сходить в музеи и на концерт Snarky Puppy (у группы как раз был европейский тур).
Кемпинг нашли легко, а вот с поиском квартир затянули: сели выбирать за шесть (6) дней до вылета. А ведь нашли — и всего за один вечер!
Какое жильё нам было нужно? Ну, как минимум — с крышей и тремя спальными местами. Как максимум — уютное, чистое и чтобы не очень далеко от центра: хотелось гулять и без особых проблем успеть на концерт в «Олимпии» (это на бульваре Капуцинок).
На Airbnb.ru можно бронировать комнаты и целые квартиры с 2008 года. С тех пор сайт, конечно, обновили — и поиск стал ещё проще. Сейчас залогиниться через Facebook или Google — дело трёх секунд. На странице поиска не запутаешься: даты, карты, цена — всё перед глазами, и сравнивать варианты довольно удобно. Ещё удобнее читать отзывы — они автоматически переводятся на нужный язык (а это очень важно, если только один из вас знает французский). Впрочем, по умолчанию все пользователи Airbnb пользуются английским.
Несмотря на языковой барьер, мы довольно шустро нашли 7−8 вариантов, нажали на «Запросить бронирование», разослали приветственные письма и стали ждать. Вот, собственно, и все: уже к следующему вечеру мы получили ответы хозяев и забронировали квартиры. Получилось очень удачно: кто-то из хостов не смог нас принять в эти даты, но парочка самых заманчивых мест оказались свободны. Это всё при том, что времени до заезда было в обрез, а по весне улицы и гостиницы Парижа наводняют туристы.
Выбирать жильё на Airbnb — одно удовольствие: можно подвиснуть на пару часов, разглядывая шикарные квартиры с видами на Сакре-Кёр и башню Эйфеля.
С хозяевами мы лично не виделись, но всегда были на связи: в Airbnb есть свой чат — как в соцсети. Там хозяева писали нам свои точные адреса, коды домофона, пароли от Wi-Fi — короче, всё, что нужно.
Арно, хозяин первой квартиры, решил не докучать нам после позднего рейса и просто оставил ключ под половиком. Светлая уютная однушка на улице Робино — как раз то, что было нужно! Кухня оказалась крошечной, но много места нам было ни к чему. Переночевали, утром сгоняли в супермаркет и приготовили себе королевский завтрак. До вечера гуляли по городу, плюс успели закупиться всем необходимым для кемпинга.
Утром следующего дня оставили ключ внутри и просто захлопнули дверь, как и просил хозяин. Сразу после мы укатили из столицы на RER (местных пригородных электричках).
Через несколько дней мы вернулись в Париж и заселились в двухкомнатную квартиру недалеко от метро Корвисар. Мы заранее написали, что приедем в разгар рабочего дня, так что хозяйка Сара просто оставила нам ключ в почтовом ящике, а сама пошла по делам.
В чём обаяние парижских домов — сказать сложно. Может, в деревянных полах и винтовых лестницах в подъездах, может, в окнах до пола и ставнях, может, в лаконичных белых стенах и потолках. А может, во всём сразу. Как раз такой оказалась квартира Сары (и кстати, поопрятнее, чем у Арно, но и к нему особых претензий не было). Выехали утром по той же схеме — ключ в квартире, дверь захлопываем.
Вот так мы всего за пару вечеров подобрали и забронировали две отличные квартиры. И это меньше чем за неделю до заезда! Конечно, нам не грозила перспектива остаться без крова — в Париже есть и хостелы, но в квартире куда тише и уютнее, нет коек с соседями-бэкбпэкерами, зато есть настоящая атмосфера места — в отличии от одинаковых хостелов и отелей.