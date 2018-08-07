  • Как наши квартиру в Париже брали, или чем хорош Airbnb
  • Как наши квартиру в Париже брали, или чем хорош Airbnb
  • Как наши квартиру в Париже брали, или чем хорош Airbnb
Калейдоскоп

Как наши квартиру в Париже брали, или чем хорош Airbnb

Вкратце о майской поездке во Францию и о том, почему квартира лучше отеля (по мнению москвича-путешественника).
7 августа 2018 в 12:26
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План был простой: вечерний рейс Шереметьево — Шарль де Голль, потом целый день в Париже, а потом на полторы недели в лес Фонтенбло с палаткой. Хотели вернуться в город ещё на сутки — сходить в музеи и на концерт Snarky Puppy (у группы как раз был европейский тур).

Кемпинг нашли легко, а вот с поиском квартир затянули: сели выбирать за шесть (6) дней до вылета. А ведь нашли — и всего за один вечер!

Какое жильё нам было нужно? Ну, как минимум — с крышей и тремя спальными местами. Как максимум — уютное, чистое и чтобы не очень далеко от центра: хотелось гулять и без особых проблем успеть на концерт в «Олимпии» (это на бульваре Капуцинок).

  • Как наши квартиру в Париже брали, или чем хорош Airbnb

На Airbnb.ru можно бронировать комнаты и целые квартиры с 2008 года. С тех пор сайт, конечно, обновили — и поиск стал ещё проще. Сейчас залогиниться через Facebook или Google — дело трёх секунд. На странице поиска не запутаешься: даты, карты, цена — всё перед глазами, и сравнивать варианты довольно удобно. Ещё удобнее читать отзывы — они автоматически переводятся на нужный язык (а это очень важно, если только один из вас знает французский). Впрочем, по умолчанию все пользователи Airbnb пользуются английским.

Несмотря на языковой барьер, мы довольно шустро нашли 7−8 вариантов, нажали на «Запросить бронирование», разослали приветственные письма и стали ждать. Вот, собственно, и все: уже к следующему вечеру мы получили ответы хозяев и забронировали квартиры. Получилось очень удачно: кто-то из хостов не смог нас принять в эти даты, но парочка самых заманчивых мест оказались свободны. Это всё при том, что времени до заезда было в обрез, а по весне улицы и гостиницы Парижа наводняют туристы.

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