  • Опера на свежем воздухе, или Где послушать солистов Большого театра этим летом?
  • Опера на свежем воздухе, или Где послушать солистов Большого театра этим летом?
  • Опера на свежем воздухе, или Где послушать солистов Большого театра этим летом?
Калейдоскоп

Опера на свежем воздухе, или Где послушать солистов Большого театра этим летом?

С 5 июля по 6 сентября 2018 года при поддержке Росбанка в Петровском Путевом Дворце проходит цикл концертов «Опера во Дворце». Партии исполняют лучшие голоса Большого Театра.
27 июля 2018 в 17:09

Концерты в колоннаде 240-летнего Петровского путевого дворца проходят уже третий год — и за это время успели завоевать престижные награды и любовь жителей и гостей столицы.

В новом сезоне «Опера во Дворце» продолжит удивлять посетителей удивительной синергией действия и места: проверенные веками произведения гениальных композиторов гармонично сочетаются с декорациями — старинным императорским дворцом.

В теплые летние вечера под открытым небом вновь зазвучат голоса заслуженных и народных артистов России, действующих солистов оперной труппы Большого Театра.

  • Опера на свежем воздухе, или Где послушать солистов Большого театра этим летом?

Репертуар концертов, как и в прошлые сезоны, будет состоять из произведений признанных гениев классической музыки (Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и других), исполненных под аккомпанемент секстета Большого Театра во главе с Кириллом Филатовым.

В третьем сезоне каждый гость сможет стать победителем лотереи от Росбанка. На каждом концерте будет разыгрываться призовой фонд, в который войдет пакет премиального обслуживания, а также подарочные сертификаты от партнеров сезона.

Узнать расписание концертов, репертуар и купить билет можно на сайте проекта operainpalace.ru или по телефону +7 495 633 66 33.

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