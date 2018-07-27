Опера на свежем воздухе, или Где послушать солистов Большого театра этим летом?
Концерты в колоннаде 240-летнего Петровского путевого дворца проходят уже третий год — и за это время успели завоевать престижные награды и любовь жителей и гостей столицы.
В новом сезоне «Опера во Дворце» продолжит удивлять посетителей удивительной синергией действия и места: проверенные веками произведения гениальных композиторов гармонично сочетаются с декорациями — старинным императорским дворцом.
В теплые летние вечера под открытым небом вновь зазвучат голоса заслуженных и народных артистов России, действующих солистов оперной труппы Большого Театра.
Репертуар концертов, как и в прошлые сезоны, будет состоять из произведений признанных гениев классической музыки (Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и других), исполненных под аккомпанемент секстета Большого Театра во главе с Кириллом Филатовым.
В третьем сезоне каждый гость сможет стать победителем лотереи от Росбанка. На каждом концерте будет разыгрываться призовой фонд, в который войдет пакет премиального обслуживания, а также подарочные сертификаты от партнеров сезона.
Узнать расписание концертов, репертуар и купить билет можно на сайте проекта operainpalace.ru или по телефону +7 495 633 66 33.