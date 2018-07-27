Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
Горный Алтай — одно из лучших российских направлений для летних походов, будь то хайкинг, сплавы по рекам или верховые прогулки. Здесь все прекрасно — погода зачастую намного лучше, чем в европейской части России, заповедная природа удивляет на каждом шагу, а наличие достойной инфраструктуры позволяет не запихивать в рюкзак ни громоздкую палатку, ни теплый спальник, ни полевую кухню. Путешествие по алтайским горным маршрутам налегке — отнюдь не несбыточная мечта. Особенно если взять с собой новый рюкзак Terra 50 от The North Face.
Казалось бы, 50 литров — объем не такой уж и большой для многодневных вылазок на природу. Однако дизайнеры The North Face считают, что размер имеет меньшее значение, чем функциональность, и они абсолютно правы. Судите сами: легкий спальный мешок (или вторая пара ботинок) убирается в нижнее отделение, в верхний карман можно положить все, что понадобится на привале в первую очередь, есть и боковые отделения, и даже небольшие кармашки — для салфеток, конфет, темных очков, перочинного ножа — непосредственно на поясном ремне, а на стропы можно прикрепить любую дополнительную экипировку.
Если рюкзак не полный, то его объем можно утянуть при помощи компрессионных ремней, но нагрузка оптимально распределена по длине в любом случае, и при ходьбе Terra 50 не шлепает тебя по голове и мягкому месту. Да и благодаря вертикальным каналам вентиляции футболку не приходится выжимать уже спустя первый час трекинга. Вообще, продуманных приятных мелочей в рюкзаке много — например, мундштук питьевой системы выводится через специальное боковое отверстие, а в один из фастексов грудной стяжки даже встроен… свисток!
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Одна из главных транспортных артерий Алтая — Чуйский тракт, который Василий Шукшин сравнивал со «следом бича, стегнувшего по горам». В последние годы его отремонтировали настолько хорошо, что Чуйский тракт вполне может считаться одной из лучших — и самых живописных — трасс России. Впрочем, каким бы красивым он не был, главные приключения начинаются там, куда не добраться ни на джипе, ни на «шишиге», вездеходном грузовике «ГАЗ-66» — только на своих двоих. С перевала Чике-Таман открываются виды пронзительной красоты, Ининские стелы по древности могут поспорить с египетскими пирамидами, а от отливающих на солнце бирюзой Мультинских озер невозможно отвести глаза. Так и хочется все эти пейзажи забрать с собой — распихав по отделениям рюкзака.
Походники со стажем поймут — когда все силы тратишь не на преодоление очередного подъема, при котором лишний грамм в рюкзаке кажется свинцовой чушкой, и пот градом катится со лба, а на то, чтобы каждой клеточкой тела, не замечая рюкзака за спиной, впитывать окружающую красоту, впечатления остаются совсем иные. Пожалуй, только так и нужно знакомиться с Алтаем.