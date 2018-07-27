  • Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
  • Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
  • Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
  • Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
  • Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
  • Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
  • Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
Калейдоскоп

Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50

Испытание треком по Горному Алтаю.
Партнерский материал
27 июля 2018 в 16:50

Горный Алтай — одно из лучших российских направлений для летних походов, будь то хайкинг, сплавы по рекам или верховые прогулки. Здесь все прекрасно — погода зачастую намного лучше, чем в европейской части России, заповедная природа удивляет на каждом шагу, а наличие достойной инфраструктуры позволяет не запихивать в рюкзак ни громоздкую палатку, ни теплый спальник, ни полевую кухню. Путешествие по алтайским горным маршрутам налегке — отнюдь не несбыточная мечта. Особенно если взять с собой новый рюкзак Terra 50 от The North Face.

Казалось бы, 50 литров — объем не такой уж и большой для многодневных вылазок на природу. Однако дизайнеры The North Face считают, что размер имеет меньшее значение, чем функциональность, и они абсолютно правы. Судите сами: легкий спальный мешок (или вторая пара ботинок) убирается в нижнее отделение, в верхний карман можно положить все, что понадобится на привале в первую очередь, есть и боковые отделения, и даже небольшие кармашки — для салфеток, конфет, темных очков, перочинного ножа — непосредственно на поясном ремне, а на стропы можно прикрепить любую дополнительную экипировку.

Если рюкзак не полный, то его объем можно утянуть при помощи компрессионных ремней, но нагрузка оптимально распределена по длине в любом случае, и при ходьбе Terra 50 не шлепает тебя по голове и мягкому месту. Да и благодаря вертикальным каналам вентиляции футболку не приходится выжимать уже спустя первый час трекинга. Вообще, продуманных приятных мелочей в рюкзаке много — например, мундштук питьевой системы выводится через специальное боковое отверстие, а в один из фастексов грудной стяжки даже встроен… свисток!

  • Все схвачено: тест-драйв походного рюкзака Terra 50
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