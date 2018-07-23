Калейдоскоп

Куда поехать в «доме на колесах»: маршруты по Kалининградской области

Российский анклав у Балтийского моря скромен размерами, зато богат достопримечательностями! Памятников истории, курортов и природных красот хватит на несколько автомобильных маршрутов — благо что на Volkswagen California можно сбежать от цивилизации с полным комфортом.
Партнерский материал
23 июля 2018 в 12:50
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  • Куда поехать в «доме на колесах»: маршруты по Kалининградской области

Узлы ветров

Всего в часе езды от Калининграда — между поселком Рыбачий и пешеходным маршрутом «Высота Эфа» — находится одно из самых необычных мест Куршской косы, Танцующий лес. Свое экзотическое название он получил за причудливо закрученные стволы сосен — действительно, создается впечатление, что деревья извиваются под им одним слышимую музыку. Одни ученые во всем винят геомагнитные поля, другие — прорывавшиеся за дюны сильные ветра, эзотерики же утверждают, что здесь находится аномальная зона.

В любом случае, такое соседство только распаляет любителей серфинга, приезжающих в Калининградскую область покорять волны — они здесь регулярные и стабильные, что помогает учиться на ошибках, да и места, где можно встретить серьезного «противника», встречаются по всему побережью.

  • Куда поехать в «доме на колесах»: маршруты по Kалининградской области

На светлой стороне

В начале XX века в крупных городах Европы стало появляться все больше автомобилей. Педантичные немцы, уже тогда обеспокоенные тем, что новый вид транспорта «портит атмосферу», старались хоть на какое-то время выбраться за город. Так Раушен-Светлогорск стал излюбленным местом отдыха состоятельных кенигсбержцев — здесь укреплялась набережная, высаживались сосны, строились загородные дома и виллы.

Сегодня домики, расположенные на холмах, напоминают своего рода просеки в лесу, а прогулка по городу — посещение ботанического сада. На светлогорских холмах рядом с вековой сосной как ни в чем не бывало зеленеет японская магнолия или вечнозеленый рододендрон, а дикий виноград вьется не только по стенам домов, но и по березам. Такое разнообразие деревьев связано с давней традицией: каждый, кто приезжал в Раушен, в качестве пропуска вез с собой либо дерево, либо кустарник.

  • Куда поехать в «доме на колесах»: маршруты по Kалининградской области
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