Куда поехать в «доме на колесах»: маршруты по Kалининградской области
Узлы ветров
Всего в часе езды от Калининграда — между поселком Рыбачий и пешеходным маршрутом «Высота Эфа» — находится одно из самых необычных мест Куршской косы, Танцующий лес. Свое экзотическое название он получил за причудливо закрученные стволы сосен — действительно, создается впечатление, что деревья извиваются под им одним слышимую музыку. Одни ученые во всем винят геомагнитные поля, другие — прорывавшиеся за дюны сильные ветра, эзотерики же утверждают, что здесь находится аномальная зона.
В любом случае, такое соседство только распаляет любителей серфинга, приезжающих в Калининградскую область покорять волны — они здесь регулярные и стабильные, что помогает учиться на ошибках, да и места, где можно встретить серьезного «противника», встречаются по всему побережью.
На светлой стороне
В начале XX века в крупных городах Европы стало появляться все больше автомобилей. Педантичные немцы, уже тогда обеспокоенные тем, что новый вид транспорта «портит атмосферу», старались хоть на какое-то время выбраться за город. Так Раушен-Светлогорск стал излюбленным местом отдыха состоятельных кенигсбержцев — здесь укреплялась набережная, высаживались сосны, строились загородные дома и виллы.
Сегодня домики, расположенные на холмах, напоминают своего рода просеки в лесу, а прогулка по городу — посещение ботанического сада. На светлогорских холмах рядом с вековой сосной как ни в чем не бывало зеленеет японская магнолия или вечнозеленый рододендрон, а дикий виноград вьется не только по стенам домов, но и по березам. Такое разнообразие деревьев связано с давней традицией: каждый, кто приезжал в Раушен, в качестве пропуска вез с собой либо дерево, либо кустарник.
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Зелёный свет
Другой областной курорт — Зеленоградск — и вовсе может похвастать статусом одного из первых на Балтике: он вырос из рыбацкой деревни, появившейся здесь уже в середине XIII столетия. Солнце, воздух и вода, протяженный песчаный пляж с пологим входом (на такое мелководье можно с легким сердцем отпускать детей), лечебные прогулки и грязевые процедуры, а еще отсутствие летней изнуряющей жары привлекает в здешние санатории отдыхающих со всей Европы.
Немецкое «происхождение» до сих пор читается во многих домах в центральной части Зеленоградска, а по вечерам по прибрежному городскому променаду вальяжно фланируют (а иногда весело катаются на велосипедах) обитатели отелей и домов отдыха — кстати, здесь же, в недавно открывшемся бювете «Королевы Луизы», можно поправить здоровье вкуснейшей минеральной водой из 200-метрового источника.
Что нужно знать о сёрфинге в Калининграде новичкам?
Отвечает Сергей Расшиваев — один из первых российских сёрферов, один из учредителей Российской Федерации Серфинга, амбассадор марки Volkswagen Коммерческие автомобили.
«Сёрфинг в Калининграде похож на серфинг в Европе. Вода не прогревается до очень теплой, но в гидрокостюме кататься вполне комфортно. Развитая инфраструктура огромный бонус. От аэропорта до волн ехать всего 20 минут. Множество отелей прямо на берегу моря. Есть выбор ресторанов и не самые высокие цены. Волны достаточно регулярные в этих местах и вполне подходят для обучения с нуля. Так как дно песчаное и безопасное»
«Дом на колесах» Volkswagen California
Этот автомобиль — идеальное решение для самостоятельных путешествий, будь то маршрут между городами Калининградской области или автономный поход по заповедным лесам. В нем помещается компрессорный холодильник, газовая плита и мойка с запасом воды, разъем для подключения внешнего питания позволяет неограниченное время использовать электрооборудование автомобиля на стоянке, не опасаясь разряда аккумулятора, а в просторном салоне и багажном отделении можно легко и без малейшего компромисса для удобства разместить доски для серфа, объемные рюкзаки и теплые спальники, да и вообще всю необходимую экипировку для кемпинга и отдыха на природе.
К рельсу над сдвижной дверью крепится раскладной рельс в прочном чехле, который служит навесом от солнца или дождя во время пикника. А главное, что в Volkswagen California крыша сделана подъемной и легким движением руки превращается… в небольшую мансарду, что позволяет организовать четыре полноценных спальных места: два на первом этаже, и другие два — на втором.