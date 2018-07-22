Фестиваль «Фотопарад в Угличе»: программа
Фестиваль откроется выставкой известного документального фотографа Дмитрия Маркова «Черновик». Кроме этого в дни фестиваля будут показаны выставки Игоря Гаврилова «Я видел это», Екатерины Соловьевой «Колодозеро», участников проектной мастерской Аллы Мировской и студентов Академии «Фотографики». Важным событием станет выставка финалистов конкурса «Точка на карте. Возможность будущего».
Главное новшество этого года — приглашение к участию творческих коллективов фотоклубов и фотошкол. В субботу, 4 августа, каждый зарегистрированный коллектив сможем представить свои работы на уличной выставке «Вернисаж фотоклубов» в центре города. Это уникальная возможность, которая позволит фотолюбителям и профессионалам из разных городов показать свои работы, посмотреть и обсудить работы других клубов, найти творческих единомышленников. По итогам выставки будет проведен конкурс на лучший проект. На данный момент уже подано больше 10 заявок на коллективное участие, среди них: фотоклубы из Белгорода, Королева, Алма-Аты, Липецка, и коллективы учащихся в различных фотошколах и институтах (МГУ им. Ломоносова, Самарский государственный университет, Институт профессиональной и любительской фотографии, колледж имени Моссовета).
В рамках направления «Современная фотография» будут обсуждаться проблемы границ, так актуальных в современном мире. Среди приглашенных мастеров — датский фотограф Мэс Грив, документальный фотограф Дмитрий Марков и другие. Речь пойдет о создании собственных проектов (лекция Валерия Мельникова «Работа в агентстве и создание личных проектов») и о том, как совмещать творчество и заказы (лекция Марии Ионовой-Грибиной «Искусство VS работа: как заработать современному фотографу»).
На лекциях и семинарах по направлению «Фотожурналистика» будут затронуты разные аспекты работы фотожурналиста — поиск интересной темы, организация и продюсирование съемок, общение с редактором, важные юридические вопросы. Фотограф National Geographic Виктор Лягушкин, директор фотослужбы журнала «Русский Репортер» Валерий Дзялошинский, юрист в области авторских прав Влад Багно и другие поделятся своим практическим опытом.
Классики российской фотографии, Владимир Вяткин, Георгий Пинхасов, Игорь Гаврилов, Александр Китаев, Александр Тягны-Рядно расскажут о своем творчестве и поделятся личными взглядами на современные фотографические процессы. Кроме этого, они традиционно проведут практические мастер-классы по съемке с последующим разбором и анализом фотографий участников.
Все практические мастер-классы и образовательные лекции будут объединены в одно направление «Школа фотографии». В рамках этого направления пройдут занятия, которые будут интересны как новичкам (например, лекция «Роль психологии в жизни фотографа» Евгения Уварова или «Основы техники съемки» Натальи Драчинской), так и продвинутым фотографам (лекция «Языки современной фотографии» Антона Горбачева или мастер-класс Павла Косенко «Как научиться видеть цвет в фотографии»).
Одно из важнейших мероприятий фестиваля, портфолио-ревю, пройдет в вечер пятницы. Среди экспертов не только мастера «Фотопарада», но и бильдредакторы и руководители фотослужб российских изданий. Например, руководитель фотослужбы ТАСС Константин Лейфер, и руководитель отдела фотослужбы Lenta.ru Мария Косарева, художественный редактор агентства Regnum Светлана Беломестных и другие.
В последний день фестиваля будут названы победители конкурса «Точка на карте. Память места» и подведены итоги всех блиц-конкурсов и мастер-классов.
На конкурс «Точка на карте. Память места» было прислано больше 2 000 заявок, общее количество присланных фотографий — более 4 500 кадров. Работы принимались в шести номинациях:
«Проблемы современности»
«Культура и традиции»
«Человек»
«Путешествия»
«Аэрофото»
Спецноминация «Это Кавказ»
Регистрация на фестиваль уже открыта.