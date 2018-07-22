  • Фестиваль «Фотопарад в Угличе»: программа
    Фото: Татьяна Беляс
  • Фестиваль «Фотопарад в Угличе»: программа
    Фото: Олег Серебрянский
  • Фестиваль «Фотопарад в Угличе»: программа
    Фото: Сергей Метелица
  • Фестиваль «Фотопарад в Угличе»: программа
Калейдоскоп

Фестиваль «Фотопарад в Угличе»: программа

Фестиваль «Фотопарад в Угличе» пройдет с 1 по 5 августа. Программа мероприятия включает больше 100 мероприятий: 10 выставок, 4 лекционных направления («Современная фотография», «Фотожурналистика», «Классики российской фотографии» и «Школа фотографии»), практические мастер-классы профессиональных фотографов, просмотры работ, дискуссии, творческие встречи и тест-драйв профессиональной фототехники.
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22 июля 2018 в 15:15

Фестиваль откроется выставкой известного документального фотографа Дмитрия Маркова «Черновик». Кроме этого в дни фестиваля будут показаны выставки Игоря Гаврилова «Я видел это», Екатерины Соловьевой «Колодозеро», участников проектной мастерской Аллы Мировской и студентов Академии «Фотографики». Важным событием станет выставка финалистов конкурса «Точка на карте. Возможность будущего».

Главное новшество этого года — приглашение к участию творческих коллективов фотоклубов и фотошкол. В субботу, 4 августа, каждый зарегистрированный коллектив сможем представить свои работы на уличной выставке «Вернисаж фотоклубов» в центре города. Это уникальная возможность, которая позволит фотолюбителям и профессионалам из разных городов показать свои работы, посмотреть и обсудить работы других клубов, найти творческих единомышленников. По итогам выставки будет проведен конкурс на лучший проект. На данный момент уже подано больше 10 заявок на коллективное участие, среди них: фотоклубы из Белгорода, Королева, Алма-Аты, Липецка, и коллективы учащихся в различных фотошколах и институтах (МГУ им. Ломоносова, Самарский государственный университет, Институт профессиональной и любительской фотографии, колледж имени Моссовета).

В рамках направления «Современная фотография» будут обсуждаться проблемы границ, так актуальных в современном мире. Среди приглашенных мастеров — датский фотограф Мэс Грив, документальный фотограф Дмитрий Марков и другие. Речь пойдет о создании собственных проектов (лекция Валерия Мельникова «Работа в агентстве и создание личных проектов») и о том, как совмещать творчество и заказы (лекция Марии Ионовой-Грибиной «Искусство VS работа: как заработать современному фотографу»).

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