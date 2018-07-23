  • Victorinox: постоянное движение к совершенству
  • Victorinox: постоянное движение к совершенству
  • Victorinox: постоянное движение к совершенству
  • Victorinox: постоянное движение к совершенству
Калейдоскоп

Victorinox: постоянное движение к совершенству

Швейцарские армейские ножи, столовые приборы, часы, дорожные принадлежности, одежда и парфюмерия — все это про Victorinox, за годы своей истории ставший синонимом качества и практичности.
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23 июля 2018 в 13:07
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Головной офис компании находится в Ибахе, Швиц, в самом сердце Швейцарии. Именно здесь основатель компании Карл Элснер впервые основал свой бизнес в 1884 году, а через несколько лет создал легендарный «Оригинальный швейцарский армейский нож».

Часы под брендом Victorinox Swiss Army производятся уже около 30 лет. Производство находится в Центре Часового Искусства Victorinox в г. Делемон, кантон Юра. Часы сочетают в себе надежность, функциональность и неподвластный времени дизайн.

В новинках 2018 года главным сюрпризом от Victorinox Swiss Army стали новые I.N.O.X., сменившие «кварц» на надежный механизм ETA 2824−2 с автоподзаводом. Работу механизма можно увидеть через прозрачную заднюю крышку. Среди кварцевых предшественников модель выделяет циферблат с отделкой гильоше, повторяющей узор на фирменных ножах линейки Alox. Для повышения устойчивости к царапинам возвышающийся над сапфировым стеклом рант обрел специальное покрытие. Для боевых I.N.O.X., готовых перенести давление 64-тонного танка или пережить полный цикл стирки в барабане стиральной машины, были созданы особые кожаные или плетеные ремни из парашютной стропы, а новые автоматические часы оснащены необычным ремнем из древесины (есть вариант с более традиционным стальным браслетом).

  • Victorinox: постоянное движение к совершенству

Также линейку I.N.O.X. пополнили часы Professional Diver Titanium в легком 45-миллиметровом корпусе из титанового сплава. Модель для дайверов (сертификация ISO 6425) имеет все необходимые для покорителей глубин характеристики: водонепроницаемость до 20 АТМ, вращающийся рант, люминесцентные маркеры и стрелки, закручивающуюся заднюю крышку и защищенную заводную головку.

  • Victorinox: постоянное движение к совершенству
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