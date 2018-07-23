Victorinox: постоянное движение к совершенству
Головной офис компании находится в Ибахе, Швиц, в самом сердце Швейцарии. Именно здесь основатель компании Карл Элснер впервые основал свой бизнес в 1884 году, а через несколько лет создал легендарный «Оригинальный швейцарский армейский нож».
Часы под брендом Victorinox Swiss Army производятся уже около 30 лет. Производство находится в Центре Часового Искусства Victorinox в г. Делемон, кантон Юра. Часы сочетают в себе надежность, функциональность и неподвластный времени дизайн.
В новинках 2018 года главным сюрпризом от Victorinox Swiss Army стали новые I.N.O.X., сменившие «кварц» на надежный механизм ETA 2824−2 с автоподзаводом. Работу механизма можно увидеть через прозрачную заднюю крышку. Среди кварцевых предшественников модель выделяет циферблат с отделкой гильоше, повторяющей узор на фирменных ножах линейки Alox. Для повышения устойчивости к царапинам возвышающийся над сапфировым стеклом рант обрел специальное покрытие. Для боевых I.N.O.X., готовых перенести давление 64-тонного танка или пережить полный цикл стирки в барабане стиральной машины, были созданы особые кожаные или плетеные ремни из парашютной стропы, а новые автоматические часы оснащены необычным ремнем из древесины (есть вариант с более традиционным стальным браслетом).
Также линейку I.N.O.X. пополнили часы Professional Diver Titanium в легком 45-миллиметровом корпусе из титанового сплава. Модель для дайверов (сертификация ISO 6425) имеет все необходимые для покорителей глубин характеристики: водонепроницаемость до 20 АТМ, вращающийся рант, люминесцентные маркеры и стрелки, закручивающуюся заднюю крышку и защищенную заводную головку.
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А для тех, кто считает слишком тяжелым даже титан, инженеры Victorinox Swiss Army предложили I.N.O.X. Carbon Limited Edition в 43 мм корпусе из карбона, выпущенные в количестве 1200 штук. Этот материал в два раза легче стали и при этом обладает в пять раз большей стойкостью к царапинам. Темный карбон сочетается с ярким оранжевым ремешком и циферблатом хаки (этот цвет использован и для армейского ножа, в комплекте с которым продаются часы).
Обновились и женские I.N.O.X. V в корпусе 37 мм. Дизайнеры марки предлагают оценить нежное сочетание модного пастельно-розового оттенка циферблата и теплого тона розового золота, выбрать всегда актуальный черный в сочетании с розовым золотом или предпочесть летнее решение для городской модницы — часы на разноцветном полосатом текстильном ремешке nato.
Victorinox Swiss Army давно доказали, что часы, ставшие одним из символов Швейцарии, могут представлять не только армию страны, но и работников ее надежных банков. Отличным дополнением к деловому костюму станут модели из коллекции Alliance, которая пополнилась утонченными классическими часами для мужчин и представительниц прекрасного пола. Ряд мужских моделей продаются в специальной коробке в комплекте с прославленным ножом Victorinox столь же элегантного исполнения — по-настоящему швейцарский дуэт. Для дам выпущены часы диаметром 35 мм с серебряным или золотым, а также с перламутровым циферблатом и кристаллами Swarovski в роли часовых маркеров. Кроме того, в линейку добавились модели с индикатором фаз Луны, занимающим необычное центральное положение на циферблате.
В коллекцию-2018 вошли также хронографы Alliance Sport, благодаря которым в коллекции Alliance, помимо стального браслета и классических кожаных ремней, впервые появился каучуковый ремешок, отверстия в котором напоминают о форме ножей Victorinox.