В Москве прошла Napapijri Football Party
12 июля к клубу «Москва» на месте бывшего завода «Арма», как и в лучшие времена места силы на клубной карте Москвы, стояли очереди от самых ворот индустриального центра. Napapijri присоединился к празднику Чемпионата мира по футболу FIFA, устроив для любителей спорта и музыки вечеринку Napapijri Football Party.
Вечеринка стала первым, по-настоящему громким выходом культового аутдор-бренда в российский оффлайн. Более тысячи гостей подогрели интерес к событию в социальных сетях, а собственный чемпионат по FIFA в интерактивной футбольной зоне по степени накала ничем не уступил мировому.
Дресс-код хитом вечеринки, как и почти всего московского июля, стал легковесный анорак Napapijri Rainforest Jacket, гарантирующий защиту от дождя и ветра.
Napapijri Football Party — первый шаг в новой стратегии бренда, планирующего активно закреплять занятое им место в молодежной культуре.