  • В Москве прошла Napapijri Football Party
  • В Москве прошла Napapijri Football Party
  • В Москве прошла Napapijri Football Party
Калейдоскоп

В Москве прошла Napapijri Football Party

Хедлайнером вечера стал Obladaet, один из самых стильных героев российской рэп-сцены.
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18 июля 2018 в 19:50
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12 июля к клубу «Москва» на месте бывшего завода «Арма», как и в лучшие времена места силы на клубной карте Москвы, стояли очереди от самых ворот индустриального центра. Napapijri присоединился к празднику Чемпионата мира по футболу FIFA, устроив для любителей спорта и музыки вечеринку Napapijri Football Party.

Вечеринка стала первым, по-настоящему громким выходом культового аутдор-бренда в российский оффлайн. Более тысячи гостей подогрели интерес к событию в социальных сетях, а собственный чемпионат по FIFA в интерактивной футбольной зоне по степени накала ничем не уступил мировому.

Дресс-код хитом вечеринки, как и почти всего московского июля, стал легковесный анорак Napapijri Rainforest Jacket, гарантирующий защиту от дождя и ветра.

Napapijri Football Party — первый шаг в новой стратегии бренда, планирующего активно закреплять занятое им место в молодежной культуре.

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