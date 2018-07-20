Рюкзак для ноутбука? Case Logic!
Вкратце — ладно скроен, крепко сшит, удобно сидит и смотрится солидно. Вместителен: может взять на борт и ваш компьютер, и планшет, и документы, и зонт, и, например, ветровку — тут аж семь отсеков! Но давайте по порядку.
Ближе всего к спине — самая большая молния, под ней — глубокое и плоское отделение для ноутбука и планшета: влезает пара гаджетов с диагоналями 17 и 10 дюймов соответственно. Можно класть без чехлов: ткань плотная, а спинка толстая и упругая.
Второй отсек — небольшой карман с молнией: выстланное плюшем уютное гнёздышко для очков, плеера — короче, всякой хрупкой и дорогой мелочи. Здесь она в сохранности — и всегда под рукой!
Больше всего места — в центральном отделении. Сюда кладём что угодно: от кофты-ветровки-рубашек до книжек-карт-распечаток форматом А4 (документы не помнутся: для них тут специальная ячейка за переборкой). Плюс внутри ещё один карман-сеточка.
Четвёртое отделение поменьше предыдущего, но тоже с кармашками: их дизайнеры предназначили для кошелька и карточек, зарядок USB, ручек, мелких гаджетов, ключей. Получилось почти как в поговорке, только ещё лучше: «поближе положишь — поближе возьмешь».
Молния пятого отсека сделана в передней стороне рюкзака — эта деталь сразу бросается в глаза. Довольно стильно, но главное — практично: сюда можно положить сложенный зонт или шапку. Не переживайте, если на них осталась вода: остальные вещи не промокнут.
По бокам — еще два кармана: в них удобно закинуть всякую мелочь или поставить бутылку с водой или термос с чаем-кофе.
На рюкзаке есть и ещё один карман — потайной. Он спрятан на спине, под упругой поролоновой накладкой. Отсек незаметен, а если рюкзак висит на спине, то и вовсе недоступен для карманников; внутрь можно положить билеты, паспорт, деньги и всё плоское и ценное, что не влезло в карманы брюк.
Мягкие поролоновые на спине и лямках — отдельный плюс: даже туго набитый рюкзак не впивается в плечи, а между ним и спиной всегда есть местечко для воздуха (что летом особенно актуально). Кстати, о лямках: отрегулировав стропы, хвосты всегда можно свернуть, чтобы не болтались — чисто скандинавская практичность!
Для кого?
Для всех, кому нужен вместительный, удобный и солидный рюкзак. Он подойдёт и для похода на работу (куда удобнее кейса), и для перелётов. Рюкзак — даром что вместительный — довольно лёгок (всего 900 грамм), и достаточно мал, чтобы взять его с собой в салон самолёта (его габариты 37 x 23 х 48 см). Он создан для того, чтобы поместиться в багажную полку. Достать его оттуда очень просто: специально для этого внизу сделана еще одна ручка.
Прочная нейловая ткань чёрного цвета отлично смотрится и на редкость практична: не маркая, не пропускает воду и очень прочная — производитель недаром даёт 25 лет гарантии.
Напоследок скажем: модель очень удачная — взглянуть на все её особенности можно на официальном сайте. Там же стоит посмотреть другие рюкзаки: вдруг приглянётся что-то еще?