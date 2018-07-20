  • Рюкзак для ноутбука? Case Logic!
  • Рюкзак для ноутбука? Case Logic!
  • Рюкзак для ноутбука? Case Logic!
  • Рюкзак для ноутбука? Case Logic!
Калейдоскоп

Рюкзак для ноутбука? Case Logic!

И в офис, и в самолёт: публикуем обзор на Case Logic RBP-117 — рюкзак, который отлично подойдет для самых разных путешествий.
20 июля 2018 в 18:00
47

Вкратце — ладно скроен, крепко сшит, удобно сидит и смотрится солидно. Вместителен: может взять на борт и ваш компьютер, и планшет, и документы, и зонт, и, например, ветровку — тут аж семь отсеков! Но давайте по порядку.

Ближе всего к спине — самая большая молния, под ней — глубокое и плоское отделение для ноутбука и планшета: влезает пара гаджетов с диагоналями 17 и 10 дюймов соответственно. Можно класть без чехлов: ткань плотная, а спинка толстая и упругая.

Второй отсек — небольшой карман с молнией: выстланное плюшем уютное гнёздышко для очков, плеера — короче, всякой хрупкой и дорогой мелочи. Здесь она в сохранности — и всегда под рукой!

Больше всего места — в центральном отделении. Сюда кладём что угодно: от кофты-ветровки-рубашек до книжек-карт-распечаток форматом А4 (документы не помнутся: для них тут специальная ячейка за переборкой). Плюс внутри ещё один карман-сеточка.

Четвёртое отделение поменьше предыдущего, но тоже с кармашками: их дизайнеры предназначили для кошелька и карточек, зарядок USB, ручек, мелких гаджетов, ключей. Получилось почти как в поговорке, только ещё лучше: «поближе положишь — поближе возьмешь».

Молния пятого отсека сделана в передней стороне рюкзака — эта деталь сразу бросается в глаза. Довольно стильно, но главное — практично: сюда можно положить сложенный зонт или шапку. Не переживайте, если на них осталась вода: остальные вещи не промокнут.

По бокам — еще два кармана: в них удобно закинуть всякую мелочь или поставить бутылку с водой или термос с чаем-кофе.

Читать далее

Тоже интересно

Идеальный рюкзак для похода: 9 главных критериев выбора

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Здесь будущее: об этом месте говорит вся Россия
Здесь будущее: об этом месте говорит вся Россия
Тоже интересно
Рюкзак для фотографа
Рюкзак для фотографа
Незабываемый город
Незабываемый город