  • На своей волне
  • На своей волне
  • На своей волне
  • На своей волне
  • На своей волне
  • На своей волне
  • На своей волне
Калейдоскоп

На своей волне

На территории Горного Алтая встречаются и непролазная тайга, и бескрайние степи, и ледяные озёра в обрамлении заснеженных пиков, и охряные «марсианские» долины. А во время путешествия по республике с портативной колонкой JBL Clip 3 на каждый пейзаж легко наложить собственный саундтрек.
Партнерский материал
7 сентября 2018 в 17:01
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Мелодия города: Горно-Алтайск

Раскинувшийся на отрогах хребта Иолго Горно-Алтайск — столица и единственный город республики. Здесь всего-то живет порядка 63 000 человек, так что атмосфера царит спокойная и расслабленная. Местный Национальный музей имени Анохина отмечает в этом году свой столетний юбилей: это здесь можно увидеть мумию знаменитой Укокской принцессы, датирующуюся V—III вв. до н. э. В целом же достопримечательностей в Горно-Алтайске не так много, и можно смело пускаться в неспешное «свободное плавание» по его улочкам, скверам и площадям, при помощи карабина прикрепив JBL Clip 3 к рюкзаку или ремню и наслаждаясь горными видами под аккомпанемент любимой музыки. Колонка выпускается в одиннадцати расцветках на выбор, так что всегда выглядит уместным и стильным аксессуаром, а не инородным телом.

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Мелодия дороги: Чуйский тракт

«След бича, стеганувшего по горам» — так самый известный местный уроженец, Василий Шукшин, назвал главную алтайскую магистраль, Чуйский тракт. Бич, кстати, появился неспроста: в древние времена первыми этот путь проложили именно погонщики скота, здесь же проходила часть Великого Шелкового пути. Путешествие по тракту — лучший способ увидеть природу Алтая «в разрезе». Альпийские луга сменяются лесами, а те, в свою очередь, переходят в тайгу, и постепенно внимание переключается на горы, высота которых растет с каждым километром. Чего тут только нет! Огромные спящие драконы, богатырские головы, чертовы пальцы, горбы верблюдов — заскучать при такой картинке за окном, да к тому же с плейлистом из подключающейся к смартфону за несколько секунд акустической системы JBL не получится при всем желании. В Clip 3 даже поместился спикерфон с шумо- и эхоподавлением во время телефонных разговоров, что позволяет использовать устройство в качестве гарнитуры.

  • На своей волне

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