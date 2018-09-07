На своей волне
Мелодия города: Горно-Алтайск
Раскинувшийся на отрогах хребта Иолго Горно-Алтайск — столица и единственный город республики. Здесь всего-то живет порядка 63 000 человек, так что атмосфера царит спокойная и расслабленная. Местный Национальный музей имени Анохина отмечает в этом году свой столетний юбилей: это здесь можно увидеть мумию знаменитой Укокской принцессы, датирующуюся
Мелодия дороги: Чуйский тракт
«След бича, стеганувшего по горам» — так самый известный местный уроженец, Василий Шукшин, назвал главную алтайскую магистраль, Чуйский тракт. Бич, кстати, появился неспроста: в древние времена первыми этот путь проложили именно погонщики скота, здесь же проходила часть Великого Шелкового пути. Путешествие по тракту — лучший способ увидеть природу Алтая «в разрезе». Альпийские луга сменяются лесами, а те, в свою очередь, переходят в тайгу, и постепенно внимание переключается на горы, высота которых растет с каждым километром. Чего тут только нет! Огромные спящие драконы, богатырские головы, чертовы пальцы, горбы верблюдов — заскучать при такой картинке за окном, да к тому же с плейлистом из подключающейся к смартфону за несколько секунд акустической системы JBL не получится при всем желании. В Clip 3 даже поместился спикерфон с шумо- и эхоподавлением во время телефонных разговоров, что позволяет использовать устройство в качестве гарнитуры.
Мелодия воды: Мультинские озера
Пожалуй, самая красивая часть Алтая — горные озера, до которых сперва нужно добираться по гравийкам и пыльным грунтовкам вдоль отливающей бирюзой Катуни, на которой можно увидеть сплавляющихся на надувных рафтах туристов, а последние километры трястись уже по полному бездорожью и бродам на вездеходных «шишигах», военных грузовиках ГАЗ-66. Но овчинка определенно стоит выделки. Любуясь прозрачнейшими Мультинскими озерами (нижнее и среднее соединены небольшим водопадом — Шумами), вдыхая напоенный цветочными ароматами чистейший хвойный воздух, купаясь в ледяной, но такой освежающей воде вместе с герметичной (и нетонущей!) колонкой, заряда, а значит, и мощного обволакивающего звука которой хватает на целых десять часов, понимаешь, что именно ради этого ощущения единения с природой ты и преодолел тысячи километров.
Беспроводная портативная колонка JBL Clip 3
Эта прочная портативная акустическая система идеально подходит для путешествий. Она может пристегиваться карабином к одежде, ремню или рюкзаку, не боится воды и способна работать без остановки до 10 часов. Благодаря встроенному спикерфону с шумо- и эхоподавлением по нажатию кнопки колонка может использоваться как гарнитура с громкой связью. Также устройство оснащено аналоговым разъемом jack 3,5 мм. Колонка защищена от воды по стандарту IPX7.