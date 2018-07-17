История возрождается: Omega выпустила уникальные часы с механизмом 1913 года
«Первый наручный хронограф OMEGA ограниченной серии» — это новая коллекция, состоящая всего из 18 часов. Хронографы оснащены оригинальным 18-дюймовым калибром CHRO 1913 года, каждый из которых был бережно отреставрирован.
«За все годы работы в компании я никогда не сталкивался с проектом подобного рода. Механизмам уже 105 лет, но теперь их история будет продолжаться. Мастера показали феноменальный уровень профессионализма при ремонте механизмов, и теперь мы с особой гордостью делимся результатами», — сказал Рейнальд Эшлиманн, президент и генеральный директор Omega.
В 1913 году Omega стала одним из первых в мире производителей наручных хронографов, а 18-дюймовый калибр CHRO сыграл в этом одну из ключевых ролей. Калибры для новой коллекции были предоставлены музеем компании.
Во внешнем оформлении 47,5-миллиметровых часов создатели руководствовались внешним видом наручного хронографа Omega 1913 года выпуска, оснащенного классическими деталями, такими как кожаный ремешок с заклепками и белый эмалевый циферблат с голубыми стрелками Empire и полыми арабскими цифрами.
При производстве новой коллекции были использованы и современные материалы, такие как 18-каратное белое золото — для создания корпуса, а также 18-каратное золото Sedna™ — для создания заводной головки и кнопки управления хронографом. Классический дизайн также демонстрирует задняя крышка корпуса, которая закрывается дополнительной глухой крышкой на поворотной кулисе, при открытии которой через сапфировое стекло можно увидеть отреставрированный механизм.
Подробнее об уникальной коллекции и истории ее создания читайте на официальном сайте Omega.