  • Декор: простой секрет идеального праздника
  • Декор: простой секрет идеального праздника
  • Декор: простой секрет идеального праздника
Калейдоскоп

Декор: простой секрет идеального праздника

Праздник — от юбилея до корпоратива — запоминают по атмосфере. Как же её создать? Отвечают мастера своего дела из arendadecora.ru.
7 августа 2018 в 16:55
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Фото с семейных праздников, корпоративов и дружеских вечеринок нередко выходят банальными и шаблонными — как и сам сюжет торжества: сначала приглашенные собираются, рассаживаются за столом, произносят тосты (или презентации-доклады), поглощают угощения и вроде как непринужденно беседуют. Классика, но — скука!

Если на заднем плане нет никаких декораций, надписей — да любых акцентов, то все такие мероприятия схожи между собой. Просто нереально угадать по таким фотографиям, когда и где это происходило.

Но секрет удачных фото (и идеальных праздников) прост: московская компания arendadecora точно знает, как удивить приглашенных и как подарить им миг, в который захочется возвращаться вновь и вновь. Для этого необходимо лишь одно — вовремя позаботиться об оформлении праздника и особой фотозоне.

На носу день рождения? Смените привычное застолье на что-нибудь новенькое — пиратскую вечеринку, лихой ковбойский праздник, широкий русский «пир горой» или встречу со второй половинкой в романтичной атмосфере Прованса.

На сайте — масса идей, и чтобы воплотить их в жизнь, вовсе не нужны баснословные финансы. Не нужен дизайнер-декоратор, не нужны средства на покупку соответствующего декора, не нужно искать транспорт для доставки баннеров, тюков сена, тронов, огромных светящихся букв и прочего. Достаточно заглянуть в каталог arendadecora, выбрать подходящие атрибуты и заказать аренду декораций.

  • Декор: простой секрет идеального праздника

Аренда декораций пригодится и на серьезном мероприятии, и на очередной годовщине крупной компании, и на юбилее любимого дедушки, и на серебряной свадьбе родителей, и на встрече выпускников, и на корпоративе… да где и когда угодно!

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