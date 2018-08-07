Декор: простой секрет идеального праздника
Фото с семейных праздников, корпоративов и дружеских вечеринок нередко выходят банальными и шаблонными — как и сам сюжет торжества: сначала приглашенные собираются, рассаживаются за столом, произносят тосты (или презентации-доклады), поглощают угощения и вроде как непринужденно беседуют. Классика, но — скука!
Если на заднем плане нет никаких декораций, надписей — да любых акцентов, то все такие мероприятия схожи между собой. Просто нереально угадать по таким фотографиям, когда и где это происходило.
Но секрет удачных фото (и идеальных праздников) прост: московская компания arendadecora точно знает, как удивить приглашенных и как подарить им миг, в который захочется возвращаться вновь и вновь. Для этого необходимо лишь одно — вовремя позаботиться об оформлении праздника и особой фотозоне.
На носу день рождения? Смените привычное застолье на что-нибудь новенькое — пиратскую вечеринку, лихой ковбойский праздник, широкий русский «пир горой» или встречу со второй половинкой в романтичной атмосфере Прованса.
На сайте — масса идей, и чтобы воплотить их в жизнь, вовсе не нужны баснословные финансы. Не нужен дизайнер-декоратор, не нужны средства на покупку соответствующего декора, не нужно искать транспорт для доставки баннеров, тюков сена, тронов, огромных светящихся букв и прочего. Достаточно заглянуть в каталог arendadecora, выбрать подходящие атрибуты и заказать аренду декораций.
Аренда декораций пригодится и на серьезном мероприятии, и на очередной годовщине крупной компании, и на юбилее любимого дедушки, и на серебряной свадьбе родителей, и на встрече выпускников, и на корпоративе… да где и когда угодно!
Даже если в голове пустота, и совершенно нет никаких мыслей по поводу стилистики оформления мероприятия — вам в помощь обширный каталог, где можно почерпнуть вдохновение. Вряд ли кто-кто сможет устоять при виде того ассортимента декораций, которые предлагает студия аренды декора в Москве. Ведь здесь есть всё — и даже чуточку больше.
Компания считает своим основным преимуществом оперативную обработку заказа. Скажем, если вы только сегодня смогли определиться с темой оформления, то можете не стесняясь заказывать — все выбранные декорации прибудут точно в срок (хоть на завтрашний вечер, хоть на раннее утро).
Среди благодарных клиентов студии — множество организаций с громким именем, крупные фирмы, творческие объединения, государственные учреждения — всех и не перечислить. При этом абсолютно все заказы (хоть от частных лиц, хоть от сети супермаркетов) обрабатываются одинаково оперативно и профессионально. Поэтому смело обращайтесь — порекомендуют, подберут, посчитают, упакуют, привезут и установят (при необходимости).
Пусть фотографии на фоне правильных декораций — станут напоминанием о чудесном празднике.
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