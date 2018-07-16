SEA Company вошла в международную сеть Travel Lifestyle Network
Вступление в ассоциацию представителя России открывает для всех её членов большие возможности по взаимодействую с российской целевой аудиторией, а также прямой доступ к международным СМИ различных сегментов для клиентов SEA Company. При этом вся коммуникация по-прежнему происходит через одного человека — клиентского менеджера, что существенно сокращает временные и финансовые затраты.
«Мы очень долго шли к этому событию. Вступление в большую travel-семью поможет нам не только постоянно быть в тренде мировых событий и применять международные практики у нас в России, но и масштабировать наш бизнес на международной арене. Конечно, представлять целую страну, это большая ответственность, но мы к этому готовы! », — рассказал Андрей Шемякин, Управляющий партнер SEA Company.
Уже в августе в Париже состоится очередное совещание европейского блока Travel Lifestyle Network, возглавляемый в этом году французскими коллегами, на котором SEA Company впервые представит потенциал российского рынка и поделится своим опытом с участниками ассоциации.
«С TLN мы знакомы с 2017 года, когда проводили первый совместный PR проект в России для их отеля с Мальдив. Именно тогда нас включили в список претендентов стать представителем TLN в России. Переговоры о вступлении длились почти год, т.к. требовалось согласие всех членов ассоциации, а их не мало. Вступление нашей компании в TLN — это признание профессионализма всей нашей команды. Мы гордимся этим», — поделился Виталий Смайлов, Руководитель отдела по связям с общественностью и рекламе SEA Company.