  • Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
  • Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
  • Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
  • Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
  • Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
  • Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
  • Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
  • Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
Калейдоскоп

Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии

Главный фестиваль современной музыки и технологий готовится отметить первый юбилей.
Промо
12 июля 2018 в 20:55

Пятый, юбилейный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People раскрыл полную программу. Посетителей фестиваля ждут выступления более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта, новейшие гаджеты и самая развитая в России фестивальная инфраструктура под открытым небом. Мероприятие пройдет с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино Нижегородской области.

Музыка

Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Компанию им составят Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw. Музыканты выступят на самой большой сцене в стране, равной по высоте девятиэтажному дому.

На сцене Bass Stage гостей ждут сеты представителей таких стилей, как хардстайл, драм-н-бейс и даже шугейз. На протяжении трех дней здесь будут выступать Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz и Дельфин. Сюрпризом для гостей фестиваля станут выступления Netsky и What So Not.

Второй год на фестивале будет представлена специальная сцена Miller Future Music, на которой выступят звезды техно: Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann, Vitalic live, Abelle, Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym, EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev, Mashkov, Mujuice, Nocow, Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin. В прошлом году техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, а в 2018 году является одной из самых ожидаемых.

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