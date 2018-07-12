Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии
Пятый, юбилейный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People раскрыл полную программу. Посетителей фестиваля ждут выступления более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта, новейшие гаджеты и самая развитая в России фестивальная инфраструктура под открытым небом. Мероприятие пройдет с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино Нижегородской области.
Музыка
Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Компанию им составят Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw. Музыканты выступят на самой большой сцене в стране, равной по высоте девятиэтажному дому.
На сцене Bass Stage гостей ждут сеты представителей таких стилей, как хардстайл, драм-н-бейс и даже шугейз. На протяжении трех дней здесь будут выступать Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz и Дельфин. Сюрпризом для гостей фестиваля станут выступления Netsky и What So Not.
Второй год на фестивале будет представлена специальная сцена Miller Future Music, на которой выступят звезды техно: Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann, Vitalic live, Abelle, Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym, EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev, Mashkov, Mujuice, Nocow, Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin. В прошлом году техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, а в 2018 году является одной из самых ожидаемых.
На новой сцене ShowCast Stage днём выступят 30 диджеев, отобранных в ходе масштабного всероссийского кастинга, организованного проектом по поиску талантов ShowCast совместно с Альфа-Банком. Ну а ближе к ночи победителей конкурса сменят легенды электронной сцены: Proxy, Alexander Popov, Anton Bruner, Byor, Dima Dem, Dropzone, Filatov&Karas, Fonarev, Gambino Sound Machine, John B, Lost Capital, Nadya, Peter Lankton, Profit, Slider&Magnit, Teddy Killerz, The Dual Personality, Tigerlay, Van Murten. Гостей не оставит равнодушным и внутреннее оформление шатра от художника Покраса Лампаса.
Спорт
Впервые на фестивале можно будет сдать нормы ГТО («Готов к труду и обороне»). Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, футбольный фристайл, EMS-тренировки, соревнования по лазертагу, мастер-классы по альфа-гравити от одного из самых гибких людей в мире. В 2018 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 10 000 кв. метров, за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов.
Технологии
В зоне технологий, состоящей из трёх шатров, посвященных темам здоровья, коммуникаций, саморазвития, безопасности и экологии, развернется масштабная выставка гаджетов. Гостей фестиваля также ждут 12 часов лекций от гуру бизнеса, искусства и высокотехнологичных стартапов: ЗОЖ-видеоблогера Алексея Утина, создателя онлайн-фермы Дмитрия Павлова, основателя единственной в Европе криолаборатории для заморозки людей Данилы Медведева, изобретателя и создателя бионических протезов Ильи Чеха и эксперта центра анализа угроз лаборатории Касперского Дениса Макрушина.
Искусство и развлечения
В этом году впервые на Alfa Future People будет построена полноценная территория современного искусства. Футуристичные инсталляции были созданы совместно с Британской Высшей Школой Дизайна. Студенты и выпускники «Британки» в течение двух месяцев участвовали в творческом конкурсе на создание лучшей концепции. В результате родилась серия нестандартных арт-объектов: мест для новых знакомств, ярких танцев и, конечно, креативных фотографий.
10 -11 августа с 16 до 20 часов художник Покрас Лампас, автор самой большой ккаллиграффити, познакомит всех со своим творчеством, раскроет секрет успеха и даст возможность каждому испытать свои способности в каллиграфии.
Также в 2018 году впервые на фестивале будет создан полноценный парк развлечений в бразильском стиле. Гости смогут попробовать свои силы в молоте-силометре, покататься на каруселях и посмотреться в кривое зеркало — и все это под аккомпанемент самой зажигательной и актуальной электроники.
Билеты на фестиваль доступны на сайте afp.ru