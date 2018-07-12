Речные круизы — новый тренд в путешествиях
Это доступно
Цены на речные круизы по России привязаны к руб-
лю, не зависят от санкций и становятся все доступнее. Яркий пример тому — предложения компании «Мостурфлот», первого конструктора речных круизов. Благодаря им вы можете сами сконструировать свое путешествие, выбрав удобную продолжительность, стоимость и маршрут.
Это интересно
Половина всех объектов Мирового наследия ЮНЕСКО в России расположена вдоль рек. Это города Углич и Мышкин, острова Кижи и Валаам, монастырь
в Ферапонтово и многое другое. Составляйте маршрут по интересам и будьте уверены, что в любом случае вас ждут открытия и яркие впечатления.
Это удобно
Речной круиз — отличная возможность посетить сразу несколько городов, избавив себя от постоянных переездов и сборов вещей. Ваш «плавучий отель» всегда
будет рядом.
Это подходит для всей семьи
В круизе не будет скучно ни взрослым, ни детям. Пока первые наслаждаются экскурсиями или неспешными ужинами, вторые могут развлекаться в детском клубе в команде профессиональных аниматоров.
Это комфортно
Нет необходимости отказывать себе в привычных удовольствиях. Гастрономические обеды и ужины, спа-процедуры, доступный интернет, обслуживание кают — все это доступно на борту современных круизных лайнеров. Убедиться в этом можно, заказав путешествие на теплоходах «Княжна Виктория» или «Александр Грин», принадлежащих компании «Мостурфлот», — они полностью соответствуют мировым представлениям о люксовом отдыхе.
«Мостурфлот» снижает цены на арт-круизы по рекам и предоставляет скидки до 20%. Получить дополнительную скидку 5% к уже имеющейся можно по промокоду «НатГеоКруиз».