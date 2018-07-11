Новинка от Jacobs Millicano: кофейня там, где пожелаете
Представьте, что вам предлагают увидеться за чашечкой кофе. Вероятно, вы тут же поинтересуетесь: «В какой кофейне встречаемся»? Большинство из нас действительно привыкли считать, что по-настоящему вкусный и ароматный напиток может быть приготовлен только профессиональным бариста или хотя бы кофемашиной. Лето 2018 года положило конец этому стереотипу.
Jacobs Millicano представляет новинку: Crema Espresso. Теперь вы сможете самостоятельно приготовить ароматный кофе с пенкой.
Как это работает? Лучшие зерна арабики перемалываются до мельчайших частиц, а затем смешиваются с растворимым кофе. В результате напиток получается таким ароматным, что его будет трудно отличить от сваренного кофе. Особая гордость Crema Espresso — невесомая аппетитная пенка, которая делает вкус эспрессо более нежным, а вид таким же, как если бы вы заказали его «с собой» в любимом кафе.
Так что отныне предложение попить где-нибудь вкусный кофе может означать не только приглашение в кофейню. Возможно, вас ждут на чьей-то уютной кухне, балконе с видом на цветущую аллею, на пикнике в центральном парке города или в любом другом приятном месте.