Калейдоскоп

Hisense — технологии будущего теперь в России!

Международная корпорация Hisense в апреле объявила об открытии российского представительства компании. Основной задачей российского офиса станет продвижение направления высококачественной бытовой техники для дома: телевизоры, холодильники, морозильники, стиральные машины, кондиционеры. В перспективе, помимо бытовой техники, компания планирует представлять смартфоны под собственным именем, которые давно продаются на азиатском и европейском рынках. Российское представительство стало 18-м по счету офисом корпорации.
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11 июля 2018 в 12:06
  • Hisense — технологии будущего теперь в России!

Продукция Hisense экспортируется в более чем 100 странах по всему миру и открытие российского представительства стало логическим этапом активного развития компании. С момента своего основания в 1969 году компания Hisense занимается разработкой инновационных решений в области потребительской электроники, бытовой техники, интеллектуальных информационных систем, решений для цифровой медицины, строительстве, высокотехнологичных решений для транспорта. В каждом из этих направлений компания занимает лидирующие позиции.

На сегодняшний день Hisense является брендом №1 в Китае и №4 на международном рынке в сфере производства высококачественных телевизоров. Также Hisense является телевизионным брендом №1 в Австралии и Южной Африке и занимает лидирующие позиции в других странах. На рынке холодильников и морозильников Hisense занимает 1 место в Австралии и Южной Африке и второе в Китае. На рынке систем кондиционирования в Китае Hisense занимает 3 место.

В ноябре 2017 года компания Hisense приобрела международное подразделение Toshiba, занимающееся производством телевизоров и мультимедийных дисплеев. А еще раньше, в 2015-м году, Hisense заполучила право продавать на рынках Северной и Южной Америки свои телевизоры под маркой Sharp. Такие решения позволяют укрепить позиции Hisense на рынке потребительской электроники, бытовой техники и, безусловно, стали дополнительным положительным фактором для дальнейшего развития компании в сфере высокотехнологичных решений.

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