Hisense — технологии будущего теперь в России!
Продукция Hisense экспортируется в более чем 100 странах по всему миру и открытие российского представительства стало логическим этапом активного развития компании. С момента своего основания в 1969 году компания Hisense занимается разработкой инновационных решений в области потребительской электроники, бытовой техники, интеллектуальных информационных систем, решений для цифровой медицины, строительстве, высокотехнологичных решений для транспорта. В каждом из этих направлений компания занимает лидирующие позиции.
На сегодняшний день Hisense является брендом №1 в Китае и №4 на международном рынке в сфере производства высококачественных телевизоров. Также Hisense является телевизионным брендом №1 в Австралии и Южной Африке и занимает лидирующие позиции в других странах. На рынке холодильников и морозильников Hisense занимает 1 место в Австралии и Южной Африке и второе в Китае. На рынке систем кондиционирования в Китае Hisense занимает 3 место.
В ноябре 2017 года компания Hisense приобрела международное подразделение Toshiba, занимающееся производством телевизоров и мультимедийных дисплеев. А еще раньше, в 2015-м году, Hisense заполучила право продавать на рынках Северной и Южной Америки свои телевизоры под маркой Sharp. Такие решения позволяют укрепить позиции Hisense на рынке потребительской электроники, бытовой техники и, безусловно, стали дополнительным положительным фактором для дальнейшего развития компании в сфере высокотехнологичных решений.
Технологии
Сегодня Hisense — одна из передовых корпораций, имеющих свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры, бюро инноваций и лаборатории компьютерных технологий мирового уровня. В процессе своего становления компания запатентовала более 860 технических разработок и технологий. Hisense использует 3 ультрасовременных промышленных комплекса, расположенных в Европе, Центральной Америке и ЮАР, а также 12 научно-исследовательских центров в различных странах мира. Филиалы научно-исследовательских и инновационных центров Hisense располагаются в нескольких провинциях Китая, а также в Южной Африке, США и Нидерландах. На 18 предприятиях Hisense, расположенных в различных странах мира, работает более 75 000 специалистов.
Сервис
Особым преимуществом продукции компании Hisense является ее уникальное сочетание высокотехнологичной экспертизы, качества и стоимости. Пристальное внимание компания уделяет также сервису и обслуживанию своих продуктов и готова оказать качественную всестороннюю поддержку потребителей. С этой целью компания Hisense организовала бесплатную информационную поддержку на всей территории России, которая работает 363 дня в году с 9 утра до 9 вечера. По состоянию на сегодняшний день насчитывается 150 Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ) в 128 городах России. В течение года планируется увеличить количество городов работы АСЦ на 25% (преимущественно Урал и Дальний Восток). Учитывая высокие требования, которые предъявляют российские покупатели к продукции, а также высокую конкуренцию на российском рынке, сочетание таких факторов дает Hisense уникальный шанс для завоевания значительной доли рынка бытовой техники.