«Гора Легенд»: открыта внедорожная трасса для испытания нового Mercedes-Benz G-Класса
Трасса «Гора Легенд» располагается на высоте 960 метров на горнолыжном курорте «Горки Город» на Красной Поляне города Сочи. Она была построена по образцу специальной тестовой трассы Mercedes-Benz на горе Шёкль, которая находится недалеко от завода по производству автомобилей G-Класса в австрийском городе Грац.
«Новая трасса — идеальное место, где каждый сможет испытать возможности G-Класса. Она была построена специально для единственного в своем роде автомобиля, который приобрел в России статус легендарного внедорожника», — отмечает Ян К. Мадея, генеральный директор и президент АО «Мерседес-Бенц РУС».
Во время тест-драйва каждого участника будет сопровождать профессиональный инструктор, который будет оказывать поддержку при осуществлении различных эффектных, но безопасных манёвров. Внедорожный маршрут включает как «лёгкие», так и экстремальные участки на высоте до 1370 метров. Инструкторы продемонстрируют такие внедорожные качества G-Класса как движение в гору (уклон до 80% на подъеме и до 80% на спуске), при этом угол съезда составляет 30°, угол въезда — 31°, а угол поперечного опрокидывания — до 35°. Гости смогут не только узнать, на что способен новый G-Класс, но и полюбоваться на великолепные горные пейзажи, водопады и изумительную природу Сочи.
С 6 июля трасса функционирует на постоянной основе для всех желающих провести тест-драйв автомобилей G-Класса, пока не выпадет первый снег. Записаться на тест-драйв можно на сайте. Клиентам Mercedes-Benz при предъявлении ключа от автомобиля будет предоставлена специальная скидка 20%.