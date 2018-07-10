Пахлава — всему голова: восточные сладости Pate D’or
Свои корни пахлава берет в глубоком прошлом. Сохранился рецепт сладости, датируемый вторым веком до нашей эры, которую готовили еще в Древнем Риме. Это был десерт из слоеного теста с медом. Сладость подавали на стол и в турецком дворце Топкапы. Султан угощал этим десертом янычар — пехоту Османской империи — во время Рамадана.
Сегодня пахлаву готовят во многих странах: на Балканах, в Армении, Азербайджане, Турции, Ливане, Греции, Иране, Ираке, Сирии и на Кавказе.
Кулинарные традиции Ближнего Востока хранят до сих пор. В 2003 году ливанец Бассам Фатайри основал кондитерскую компанию Pate D’or. Сегодня в развитии компании активно участвуют все члены семьи Фатайри.
Создатели восточных сладостей давно усвоили секретную формулу вкуса и качества и придерживаются ее и по сей день: старинные рецепты, тесто ручной работы и лучшие мастера с родины сладостей, которые словно ювелиры создают своими руками произведения кондитерского искусства. Особая технология производства позволяют увеличить срок хранения сладостей до 90 дней при комнатной температуре.
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