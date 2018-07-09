  • «Русским — скидка!» Как сэкономить, путешествуя по Юго-Восточной Азии
  • «Русским — скидка!» Как сэкономить, путешествуя по Юго-Восточной Азии
  • «Русским — скидка!» Как сэкономить, путешествуя по Юго-Восточной Азии
Калейдоскоп

«Русским — скидка!» Как сэкономить, путешествуя по Юго-Восточной Азии

UnionPay открывает российским туристам привилегии и скидочные программы. Разбираемся, почему это выгодно.
Партнерский материал
9 июля 2018 в 18:34

По прогнозам туроператоров, предстоящие летние отпуска многие россияне проведут на солнечных берегах Тайланда, Вьетнама и Индонезии, и/или знакомясь с культурой и достопримечательностями Южной Кореи, Сингапура, Малайзии и Камбоджи.

Такие поездки — отличный повод разузнать о бонусах и поощрительных программах, которые предлагает UnionPay — очень популярная в Азии платежная система.

Например, программа «Вокруг света с UnionPay! » даёт скидки до 30% на товары и услуги множество других приятных бонусов в 100 000 торговых точек более чем в 20 странах мира.

По словам главы российского офиса UnionPay International Фань Цзигуана, именно в странах Юго-Восточной Азии, а также в Китае держатели карт UnionPay смогут получить максимальные преимущества: большинство местных банкоматов и торговых точек принимают только карточки UnionPay.

  • «Русским — скидка!» Как сэкономить, путешествуя по Юго-Восточной Азии

Во время поездки по Южной Корее путешественники могут получать скидки до 20%, рассчитываясь карточками UnionPay в крупнейших международных сетях отелей, включая Sheraton, Marriott, Hyatt, Holiday Inn и Ibis. Сопоставимые преимущества — в большинстве кафе и ресторанов Сеула. А при оплате билетов на мюзиклы столичного театра Famtasea show с помощью UnionPay их стоимость может быть снижена на 30%. Здорово? Не то слово!

Плюсы путешествия с UnionPay ощутят россияне и во время отдыха на побережьях Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Здесь, помимо скидочных программ и комплиментов во множестве ресторанов традиционной кухни, путешественников ждут ощутимые преимущества в торговых центрах и бутиках — скидки делают Emporio Armani, Giorgio Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Lanvin, Paul Smith, Stella McCartney и другие.

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