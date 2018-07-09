«Русским — скидка!» Как сэкономить, путешествуя по Юго-Восточной Азии
По прогнозам туроператоров, предстоящие летние отпуска многие россияне проведут на солнечных берегах Тайланда, Вьетнама и Индонезии, и/или знакомясь с культурой и достопримечательностями Южной Кореи, Сингапура, Малайзии и Камбоджи.
Такие поездки — отличный повод разузнать о бонусах и поощрительных программах, которые предлагает UnionPay — очень популярная в Азии платежная система.
Например, программа «Вокруг света с UnionPay! » даёт скидки до 30% на товары и услуги множество других приятных бонусов в 100 000 торговых точек более чем в 20 странах мира.
По словам главы российского офиса UnionPay International Фань Цзигуана, именно в странах Юго-Восточной Азии, а также в Китае держатели карт UnionPay смогут получить максимальные преимущества: большинство местных банкоматов и торговых точек принимают только карточки UnionPay.
Во время поездки по Южной Корее путешественники могут получать скидки до 20%, рассчитываясь карточками UnionPay в крупнейших международных сетях отелей, включая Sheraton, Marriott, Hyatt, Holiday Inn и Ibis. Сопоставимые преимущества — в большинстве кафе и ресторанов Сеула. А при оплате билетов на мюзиклы столичного театра Famtasea show с помощью UnionPay их стоимость может быть снижена на 30%. Здорово? Не то слово!
Плюсы путешествия с UnionPay ощутят россияне и во время отдыха на побережьях Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Здесь, помимо скидочных программ и комплиментов во множестве ресторанов традиционной кухни, путешественников ждут ощутимые преимущества в торговых центрах и бутиках — скидки делают Emporio Armani, Giorgio Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Lanvin, Paul Smith, Stella McCartney и другие.
В Таиланде расчёты с помощью UnionPay откроют приятные возможности экономии для туристов, которые останавливаются как бюджетных, так и в самых помпезных отелях Бангкока и Пхукета. Скидки до 15% доступны при бронировании номеров на портале www.agoda.com.
А во Вьетнаме посетители многочисленных сувенирных лавок и магазинчиков с предметами интерьера при покупках на определённую сумму смогут получить гарантированный подарок — что-нибудь из ассортимента.
Преимуществами расчётов с UnionPay россияне также смогут воспользоваться в Сингапуре и Малайзии. Так, здесь путешественников ожидают скидочные программы до 25% во время шоппинга в моллах и бутиках международных брендов — Michael Kors, Bulgari, Chanel, Lacoste, Victoria’s Secret, Lorna Jane, а также во многочисленных ювелирных магазинах.
В Сингапуре, помимо программ привилегий в трёх- и четырёхзвёздочных отелях, гости города-государства смогут получить приятные бонусы при проживании в самых-самых роскошных отелях.
В Малайзии для гостей страны также предусмотрена 15%-я скидка на услуги медицинских центров.