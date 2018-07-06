Осенне-зимняя коллекция Finn Flare: готовь сани летом
В сезоне осень-зима 2018−19 можно отдать предпочтение как ярким, так и более нежным, спокойным оттенкам: ультрафиолетовому, шоколадному, туманному голубому, оливковому, апельсиновому, пастельно-розовому, различным вариациям синего и желтого.
Подбирая материалы, дизайнеры Finn Flare остановили выбор на газовых тканях, металлизированных с серебряным напылением, натуральной коже и мехе, дениме, вельвете и, конечно, бархате.
Обновки к новому сезону можно подобрать уже сейчас на сайте Finn Flare.
Акцентами в коллекции стали принты: клетка, полоска, анималистические и растительные орнаменты, а также надписи с логотипом бренда.
Типично скандинавская лаконичность хорошо видна в пальто и куртках прямого силуэта, моделях oversize и с подчеркнутой талией, платьях в стиле 80−90-х, объемных джемперах (в том числе — крупной вязки). Стеганую верхнюю одежду украшает фантазийная, неклассическая прострочка в форме квадрата, шестигранника, ромба и других геометрических фигур.