Лучшие фестивали второй половины лета 2018
26 июля — 12 августа, Summer Sound, Москва
Summer Sound — серия концертов и фестивалей под открытым небом, которые пройдут на дизайн-заводе «Флакон» с 4 по 12 августа 2018-го года.
В течение недели один из главных московских арт-кластеров, расположенный неподалеку от центра города, примет более двадцати артистов, представляющих самые разные музыкальные жанры: Варю Визбор, Therr Maitz, Animal Jazz, Хаски, Буерака, Pompeya, Мы. Завершится фестиваль выступлением легендарных Infected Mushroom.
Билеты от 700 руб. на сайте: http://summersound.ru
27−29 июля, Present Perfect Festival, Санкт-Петербург
Трехдневный фестиваль электронной музыки и актуального искусства пройдет в индустриальном пространстве «Порт Севкабель» с видом на Финский залив. PPF — это вечеринки, концерты, образовательные сессии и, конечно, 20-часовое музыкальное событие, где выступят российские и зарубежные исполнители. Хедлайнерами в этом году станут Nina Kraviz, Ellen Allien, Hessle Audio (UK): Ben UFO + Pearson Sound + Pangaea, Blawan, Lena Willikens, Ron Morelli, Broken English Club — live, Aux 88 — live. Специально для гостей PPF приготовлено много сюрпризов. Для всех поклонников техно в группе Present Perfect Festival будет организована прямая трансляция выступления Nina Kraviz, которая является одной из ведущих фигур в современной клубной индустрии.
10−12 августа, Alfa Future People, Нижний Новгород
Пятый юбилейный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, соберет под Нижним Новгородом более 100 диджеев, которые сыграют на самой большой сцене в России величиной с 9-этажный дом. AFP с первых лет развеял сомнения в том, что в России возможен большой open-air фестиваль электронной музыки. В лайн-апе заявлены: Tiesto, Steve Aoki, Alesso, Afrojack, Krewella, Gareth Emery, Flux Pavilion, KSHMR, Yellow Claw. Для любителей техно на сцене Miller Future Fusic также выступят Ben Klock, Marcell Dettmann, Vitalic, Lousahhh и др. Помимо музыки гостей фестиваля ждут 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта, новейшие гаджеты и самая развитая в России фестивальная инфраструктура под открытым небом. Мероприятие пройдет с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино, Нижегородской области.
Билеты от 6000 руб. на сайте: https://afp.ru
5 и 18 августа, Rhymes Show, Санкт Петербург и Москва
Вторая часть музыкального фестиваля Rhymes Show пройдет 5 и 18 августа в Санкт-Петербурге и Москве. Хедлайнерами станут сентиментальный лирик ЛСП, изобретательный ATL, автор бессмертного хита «Розовое вино» FEDUK, кумиры молодежи «Пошлая Молли», представитель новой волны хип-хопа Obladaet и другие топовые артисты российской сцены. Среди других участников фестиваля: LIZER — талантливый артист новой волны с отличным чутьем на вирусные припевы, новые звезды российской поп-музыки Мальбэк&Сюзанна, пронзительная Гречка, провокаторы PYROKINESIS и STED.D, ядовитые демоны SIDxRAM, проводник космической энергии Gone.Fludd и таинственный хип-хоп-дуэт Velial Squad. Специальным гостем питерской программы станет Markul, запомнившийся треком «Fata Morgana», записанным вместе с Oxxxymiron.
Билеты от 1000 руб. на сайте: http://rhymesfest.ru
29 августа-2 сентября, Syntposium, Москва
Начинавшийся 5 лет назад с маленького содружества любителей аналогового звука, говорящего на собственном диалекте, сегодня Synthposium — полномасштабный пятидневный фестиваль, который задействует с десяток знаковых площадок по всей Москве. Основная программа Synthposium 5 развернётся на территории завода «Плутон», пару лет назад попавшего под управление главного креативного хаба столицы — Центра дизайна Artplay. Как обычно, в программе Synthposium: выставка музыкальных инструментов и софта, образовательная сессия с воркшопами, лекциями и дискуссиями, медиаискусство, больше сотни вечерних и ночных выступлений электронных музыкантов — артисты и лекторы съедутся в Москву из 16 стран. На этот раз гостей ждёт и нечто совершенное новое: современная академическая музыка, живые аудиовизуальные перформансы и деловая конференция музыкальной индустрии. В лайн-апе фестиваля заявлены трубач Нильс Петтер Мольвер, квартет из техно-демиургов Макса Лодербауэра и Тобиаса Фройнда, джазового барабанщика Самуэля Рорера и норвежского гитариста Стиана Вестерхуса, представитель немецкого техно Мориц фон Освальд, японка Hacо, а также одна из самых популярных российских музыканток на Западе — Катя Шилоносова с проектом NV.
Билеты от 1800 руб. на сайте: https://synthposium.ru