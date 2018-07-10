  • Лучшие фестивали второй половины лета 2018
  • Лучшие фестивали второй половины лета 2018
  • Лучшие фестивали второй половины лета 2018
Калейдоскоп

Лучшие фестивали второй половины лета 2018

Лето — время коротких ночей и громких музыкальных фестивалей. Несмотря на то, что часть летних опен-эйров уже прошла, впереди — одни из самых ярких событий лета, которые придутся по вкусу и ярым фанатам рэпа, и любителям встретить рассвет на берегу Волги под звуки техно.
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10 июля 2018 в 19:42

26 июля — 12 августа, Summer Sound, Москва

Summer Sound — серия концертов и фестивалей под открытым небом, которые пройдут на дизайн-заводе «Флакон» с 4 по 12 августа 2018-го года.

В течение недели один из главных московских арт-кластеров, расположенный неподалеку от центра города, примет более двадцати артистов, представляющих самые разные музыкальные жанры: Варю Визбор, Therr Maitz, Animal Jazz, Хаски, Буерака, Pompeya, Мы. Завершится фестиваль выступлением легендарных Infected Mushroom.

Билеты от 700 руб. на сайте: http://summersound.ru

27−29 июля, Present Perfect Festival, Санкт-Петербург

Трехдневный фестиваль электронной музыки и актуального искусства пройдет в индустриальном пространстве «Порт Севкабель» с видом на Финский залив. PPF — это вечеринки, концерты, образовательные сессии и, конечно, 20-часовое музыкальное событие, где выступят российские и зарубежные исполнители. Хедлайнерами в этом году станут Nina Kraviz, Ellen Allien, Hessle Audio (UK): Ben UFO + Pearson Sound + Pangaea, Blawan, Lena Willikens, Ron Morelli, Broken English Club — live, Aux 88 — live. Специально для гостей PPF приготовлено много сюрпризов. Для всех поклонников техно в группе Present Perfect Festival будет организована прямая трансляция выступления Nina Kraviz, которая является одной из ведущих фигур в современной клубной индустрии.

10−12 августа, Alfa Future People, Нижний Новгород

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