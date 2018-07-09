  • Номер-люкс в центре Москвы, яхта и кафе: новинки Mercedes-Benz
  • Номер-люкс в центре Москвы, яхта и кафе: новинки Mercedes-Benz
  • Номер-люкс в центре Москвы, яхта и кафе: новинки Mercedes-Benz
  • Номер-люкс в центре Москвы, яхта и кафе: новинки Mercedes-Benz
Калейдоскоп

Номер-люкс в центре Москвы, яхта и кафе: новинки Mercedes-Benz

Mercedes-Benz празднует три события: открытие первого и на сегодняшний день единственного «Maybach Люкса» в России, вечерний прием на новой яхте Mercedes-Benz для клиентов S-Lounge и открытие кафе в Шереметьево.
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9 июля 2018 в 11:56

Номер-люкс от Mercedes-Benz

«Мы очень гордимся тем, что один из самых роскошных номеров отеля Radisson Royal, Moscow будет называться «Maybach Люкс». Mercedes-Maybach — самый успешный автомобиль в своем сегменте в России. Более того, Россия также является одним из крупнейших рынков для автомобилей Maybach по всему миру», — говорит Ян Мадея, генеральный директор и президент АО «Мерседес-Бенц РУС».

«Maybach Люкс» на 11-м этаже отеля Radisson Royal, Moscow площадью 170 м² имеет отдельный вход и предлагает своим гостям великолепный вид на Москву-реку. Все детали интерьера изготовлены из высококачественных материалов, которые близки или идентичны внутренней отделке Mercedes-Maybach S-Класса.

Яхта Mercedes-Benz

Новая яхта Mercedes-Benz — это самый быстрый и простой способ познакомиться с Москвой. На яхте — 60 м в длину и 12 м в ширину — могут разместиться 140 человек в общем зале, 28 — в первом классе и 52 на открытой террасе. Чтобы предложить своим гостям настоящую национальную кухню и оригинальные коктейли на борту, шеф-повар прошел стажировку в Германии. Считается, что это лучшая современная немецкая кухня в российской столице.

«Если вернуться к истории логотипа нашей марки Mercedes-Benz, трехлучевая звезда была создана в начале прошлого века и символизирует мобильность на суше, в воздухе и на воде. Поэтому яхту Mercedes-Benz можно рассматривать как дань наследию марки», — говорит Ян Мадея.

«Для меня было огромным удовольствием работать над обоими проектами Mercedes-Benz. Неблизкие на первый взгляд формы объединяет общая идея и цель, грань между промышленным дизайном и архитектурой тоньше, чем кажется. Уверен, и гости отеля, и пассажиры яхты по достоинству оценят проделанную работу», — подчеркивает Владимир Родичев, архитектор и дизайнер проекта.

В вечернем мероприятии для членов программы S-Lounge приняли участие Ян Мадея, генеральный директор и президент АО «Мерседес-Бенц РУС», Станислав Кондов, генеральный менеджер Radisson Royal Hotel, Moscow, а также друзья марки Mercedes-Benz — Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Алексей Немов.

Кафе от Mercedes-Benz

На территории Терминала В Международного аэропорта «Шереметьево» открыло свои двери Mercedes-Benz Café. Кафе расположено в зоне вылетов внутренних рейсов сразу после зоны досмотра пассажиров.

Гостям предлагается широкий выбор напитков и блюд итальянской кухни. Блюдами можно насладиться как в зоне кафе, так и взять их на борт самолета.

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