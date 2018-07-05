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Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

Авиалайнер А380 — крупнейший серийный авиалайнер в мире. Разбираемся, какие услуги предоставляют разные авиакомпании на борту этого самолета.
Партнерский материал
5 июля 2018 в 12:28
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  • Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

Самолет A380 авиакомпании Korean Air

В каждом лайнере A380 авиакомпании Korean Air расположены три бара и лаунж-зоны, а также первая в мире бортовая витрина Duty Free. Самолеты A380 авиакомпании Korean Air имеют всего 407 мест в трех классах обслуживания, что обеспечивает дополнительный комфорт пассажирам. На верхней палубе располагается Prestige Class (бизнес-класс), оснащенный 94 креслами, раскладывающимися на 180 градусов.

Первый класс располагается в носовой части нижней палубы самолета и включает 12 кресел, конструкция которых обеспечивает уединенность во время авиаперелета. При желании кресла можно в одно касание превратить в широкую кровать.

  • Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

В хвостовой части нижней палубы располагается бортовая витрина Duty Free Showcase, где пассажирам предлагается широкий ассортимент товаров.

  • Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

Бары располагаются на обеих палубах в носовой части самолета, где пассажиры могут самостоятельно заказать напитки и провести время в лаунж-зоне.

  • Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

Самолет A380 авиакомпании Emirates


Услуги, доступные на борту Эмирейтс A380, позволяют пассажирам чувствовать себя максимально комфортно. В бизнес-классе кресло полностью раскладывается, превращаясь в кровать с матрасом и одеялом.

  • Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

Пассажиры первого класса могут отдохнуть в персональной каюте, где также есть раскладывающееся кресло, небольшой туалетный столик и мини-бар.

  • Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

Доступ к Wi-Fi на борту позволяет связываться с друзьями или коллегами по работе. Каждое сиденье на борту Эмирейтс A380 оснащено спутниковым телефоном и экраном, позволяющим пользоваться электронной почтой и обмениваться SMS-сообщениями.

На большинстве авиалайнеров Эмирейтс A380 есть также душ, что особенно полезно в случае длительного перелета.

  • Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

Самолет A380 авиакомпании Qatar Airways


В салоне первого класса предлагаются ультраширокие кресла, которые автоматически раскладываются в полноценную кровать. Стол также можно удлинить, чтобы пообедать в удобной обстановке.

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С помощью бортовой системы Wi-Fi можно легко оставаться на связи. В каждом сидении есть источник питания для электронных устройств. Бортовая система развлечений предлагает до 3 тысяч блокбастеров, телевизионных программ, музыкальных альбомов и игр.

Во время полета не обязательно находится на своем месте. Можно сходить в гостиную-салон, почитать там, перекусить фруктами или легкими закусками.

  • Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров

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