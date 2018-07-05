Самолеты А380: комфорт на высоте 12 000 метров
Самолет A380 авиакомпании Korean Air
В каждом лайнере A380 авиакомпании Korean Air расположены три бара и лаунж-зоны, а также первая в мире бортовая витрина Duty Free. Самолеты A380 авиакомпании Korean Air имеют всего 407 мест в трех классах обслуживания, что обеспечивает дополнительный комфорт пассажирам. На верхней палубе располагается Prestige Class (бизнес-класс), оснащенный 94 креслами, раскладывающимися на 180 градусов.
Первый класс располагается в носовой части нижней палубы самолета и включает 12 кресел, конструкция которых обеспечивает уединенность во время авиаперелета. При желании кресла можно в одно касание превратить в широкую кровать.
В хвостовой части нижней палубы располагается бортовая витрина Duty Free Showcase, где пассажирам предлагается широкий ассортимент товаров.
Бары располагаются на обеих палубах в носовой части самолета, где пассажиры могут самостоятельно заказать напитки и провести время в лаунж-зоне.
Самолет A380 авиакомпании Emirates
Услуги, доступные на борту Эмирейтс A380, позволяют пассажирам чувствовать себя максимально комфортно. В бизнес-классе кресло полностью раскладывается, превращаясь в кровать с матрасом и одеялом.
Пассажиры первого класса могут отдохнуть в персональной каюте, где также есть раскладывающееся кресло, небольшой туалетный столик и мини-бар.
Доступ к Wi-Fi на борту позволяет связываться с друзьями или коллегами по работе. Каждое сиденье на борту Эмирейтс A380 оснащено спутниковым телефоном и экраном, позволяющим пользоваться электронной почтой и обмениваться SMS-сообщениями.
На большинстве авиалайнеров Эмирейтс A380 есть также душ, что особенно полезно в случае длительного перелета.
Самолет A380 авиакомпании Qatar Airways
В салоне первого класса предлагаются ультраширокие кресла, которые автоматически раскладываются в полноценную кровать. Стол также можно удлинить, чтобы пообедать в удобной обстановке.
С помощью бортовой системы Wi-Fi можно легко оставаться на связи. В каждом сидении есть источник питания для электронных устройств. Бортовая система развлечений предлагает до 3 тысяч блокбастеров, телевизионных программ, музыкальных альбомов и игр.
Во время полета не обязательно находится на своем месте. Можно сходить в гостиную-салон, почитать там, перекусить фруктами или легкими закусками.