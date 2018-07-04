Джимбаран: где остановиться на Бали?
Пляж Джимбаран находится в южной части острова, на перешейке, соединяющем полуостров Букит с основной территорией Бали.
Еще задолго до европейских колонистов эту бухту облюбовали местные рыбаки. Местоположение этому способствовало — три километра береговой линии и отсутствие сильных волн делали бухту очень удобным местом для стоянки. Шли годы — здесь появилась деревушка и самый известный рыбный рынок на острове.
Активный туристический интерес к этой местности возник в 1970-х, одновременно с другими частями острова здесь постепенно стала появляться инфраструктура. Условия, ранее привлекшие рыбаков, не могли не привлечь внимание путешественников.
Любители спокойного отдыха и семьи с детьми выбирают Джимбаран за близость к аэропорту (всего 20 минут езды до Нгурах-Рай) и к основным достопримечательностям (храму Улувату и городу Кута) — и в то же время тихую атмосферу.
Утром можно посетить знаменитый рыболовный рынок — разнообразие рыбы сложно представить, не увидев своими глазами.
Каждый вечер на пляж приходят сотни людей любоваться закатом (едва ли не самым живописным на Бали), а вся береговая линия становится огромным рестораном под открытым небом. Хозяева выставляют столики прямо на песке, в метре от спокойного океана, и вы можете насладиться свежевыловленной рыбой под шум прибоя.
Читая отзывы о Джимбаране, можно найти отрицательные комментарии. Туристов не устраивает чистота береговой линии и вызывает опасения собственная безопасность, так как в районе всегда много местных жителей, занимающихся рыбной ловлей.
Секрет тут в том, что комфорт вашего отдыха напрямую зависит от отеля. Многие не соответствуют ожиданиям путешественников и оставляют плохое впечатление. Чуть больше года назад в двух минутах ходьбы от пляжа Джимбаран открылся пятизвёздочный отель Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali.
На огромной территории располагаются 4 бассейна (один — с морской водой!), отчего создаётся впечатление, что плаваешь в океане. Для маленьких гостей созданы все условия — в Family номерах есть детские игрушки и гигиенические принадлежности, а при заезде ребёнка ждет сладкий подарок.
Множество детских площадок и горок в бассейнах не дадут заскучать вашим детям, а вы сами сможете расслабиться в СПА. Разнообразие услуг для релаксации позволит вам ощутить, что такое настоящий отдых.
В стоимость включён завтрак, который удивит вас разнообразием блюд, от вегетарианской до различных традиционных кухонь. Меню рассчитано так же и на детей. На обед и ужин у гостей есть возможность посещения одного из многочисленных ресторанов, расположенных на территории.
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Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali славится своим мороженым: в отеле есть кафе, в котором вы сможете полакомиться знаменитым десертом. В меню — десятки сортов, включая необычные и экзотические!
В номерах дважды в день осуществляется влажная уборка, а сам отель находится под круглосуточной охраной, поэтому вашему комфорту ничто не угрожает. Смело берите с собой семью и отправляйтесь к Индийскому океану!