  • Джимбаран: где остановиться на Бали?
    Фото: Meindert van D / Flickr.com
  • Джимбаран: где остановиться на Бали?
    Фото: ValerioVeo / Flickr.com
  • Джимбаран: где остановиться на Бали?
    Фото: Sackerman519 / Flickr.com
Калейдоскоп

Джимбаран: где остановиться на Бали?

Индонезийский остров Бали давно ценится поклонниками сёрфинга — и недаром: волны тут отличные. Но остров подходит и для семейного отдыха.
4 июля 2018 в 14:05

Пляж Джимбаран находится в южной части острова, на перешейке, соединяющем полуостров Букит с основной территорией Бали.

Еще задолго до европейских колонистов эту бухту облюбовали местные рыбаки. Местоположение этому способствовало — три километра береговой линии и отсутствие сильных волн делали бухту очень удобным местом для стоянки. Шли годы — здесь появилась деревушка и самый известный рыбный рынок на острове.

Активный туристический интерес к этой местности возник в 1970-х, одновременно с другими частями острова здесь постепенно стала появляться инфраструктура. Условия, ранее привлекшие рыбаков, не могли не привлечь внимание путешественников.

Любители спокойного отдыха и семьи с детьми выбирают Джимбаран за близость к аэропорту (всего 20 минут езды до Нгурах-Рай) и к основным достопримечательностям (храму Улувату и городу Кута) — и в то же время тихую атмосферу.

Утром можно посетить знаменитый рыболовный рынок — разнообразие рыбы сложно представить, не увидев своими глазами.

Каждый вечер на пляж приходят сотни людей любоваться закатом (едва ли не самым живописным на Бали), а вся береговая линия становится огромным рестораном под открытым небом. Хозяева выставляют столики прямо на песке, в метре от спокойного океана, и вы можете насладиться свежевыловленной рыбой под шум прибоя.

  • Джимбаран: где остановиться на Бали?
    Фото: ValerioVeo

Читая отзывы о Джимбаране, можно найти отрицательные комментарии. Туристов не устраивает чистота береговой линии и вызывает опасения собственная безопасность, так как в районе всегда много местных жителей, занимающихся рыбной ловлей.

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