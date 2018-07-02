5 фактов о шахматах и джазе
Самая долгая партия в шахматы
Самая долгая партия в шахматы длилась 20 часов 15 минут. Это произошло на турнире в Белграде в 1989 году. С тех пор Международная шахматная федерация ввела правило: если за 100 ходов не была взята ни одна фигура, то объявляется ничья.
Шахматная партия «Космос — Земля»
Первая шахматная партия «Космос — Земля» состоялась 9 июня 1970 года. Её сыграли экипаж космического корабля «Союз-9» и представители центра подготовки космонавтов на Земле. Для осуществления этой затеи были разработаны специальные шахматы, приспособленные к условиям невесомости. Связь между игроками осуществлялась по радио. За время партии корабль совершил 4 витка вокруг Земли.
Джаз во спасение
В 1918 году в новом Орлеане орудовал серийный убийца по прозвищу Дровосек. Он отправлял письма в городские газеты, в которых намекал на свои будущие убийства. В своем самом известном письме он предрек, что следующее убийство состоится 19 марта через 15 минут после наступления полуночи. Однако он обещал не трогать только тех людей, которые в это время будут слушать джаз. В ту ночь все развлекательные заведения были переполнены, музыканты играли джаз прямо на улице — и никто не был убит.
Живые шахматы
Живые шахматы придумала вовсе не Джоан Роулинг. Испанский инквизитор Педро де Арбуэс практиковал следующий вид казни: два слепых монаха играли в шахматы, где фигурами были приговоренные. Когда один из игроков брал фигуру, соответствующего человека убивали на шахматном поле.
Шахматы и джаз
Единственным мероприятием, на котором встретятся шахматы и джаз станет Фестиваль CHESS&JAZZ, который пройдет 7 июля в московском Саду «Эрмитаж». Хедлайнером вечера станет CEELO GREEN, многократный лауреат премии «Грэмми».
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