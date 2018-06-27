«Хроники Монтрё» на «Радио Jazz» 89.1 FM
29-го июня в швейцарском городе Монтрё открывается международный джазовый фестиваль Montreux Jazz Festival. Следим за событиями в репортажах на «Радио Jazz» 89.1 FM.
27 июня 2018 в 17:59
На фестиваль в Монтрё ежегодно приезжает четверть миллиона человек! В этом году он пройдет в 52 раз — событие слишком знаковое, чтобы его пропустить.
Даже если вы не в Европе этим летом, следить за ходом фестиваля вы можете в эфире «Радио Jazz» на 89.1 FM.
С 27 июня по 16 июля в Радио JAZZ 89.1 FM выходит новая программа «Хроники Монтрё» с ведущим Борисом Барабановым, который прямиком с берегов Женевского озера расскажет о самых интересных событиях Фестиваля.
Время выхода программы: каждый день в 9:30, 15:30 и 19:30.
Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.