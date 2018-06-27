Вещание «Радио Jazz» начнется в двух городах Крыма
В течение 2018 года «Радио Jazz» запускает вещание cразу в двух городах Крымского полуострова — Симферополе и Ялте!
27 июня 2018 в 17:36
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Теперь все жители экономического и культурного центра полуострова и близлежащих населенных пунктов, а также слушатели из города-курорта и всей территории Большой Ялты смогут круглосуточно наслаждаться лучшими композициями джаза, соула и блюза!
Следите за обновлениями на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
Музыкальные программы, интересные рубрики и новости из мира джаза станут доступны почти полумиллиону радиослушателей юга и центра Крыма.