Фотоаппарат для начинающих: Canon EOS M 50
Вы новичок, снимаете на смартфон и мечтаете поймать заветный кадр? Продолжайте практиковаться — и успех не заставит себя ждать, особенно если сменить мобильный гаджет на фотоаппарат: телефоны хороши, но камеры в них до сих пор не совершенны.
Новичкам понравится EOS M50: тут и поворотный мотор автфокусировки, и привычный сенсорный экран и красивый дизайн, и функции кнопок ясны и понятны.
Посмотреть и купить фотокамеру можно, например, на официальном сайте Canon.
Немного о новинке:
• Объективы с STM и Nano USM
• Поворотный моторами автофокусировки
• Поворотный моторами автофокусировки сенсорный экран
• Съемка в 4К: видео и timelapse
• 5-осевая стабилизация изображения при съемке видео
• Тихий режим съемки
• Распознавание лиц с автоматической фокусировкой по глазам
• Технология Digital Lens Optimizer (коррекция аберраций оптики, как в EOS 5D Mark IV)
• Классический поворотный экран в стиле Canon
• Dual Pixel CMOS AF с расширенным охватом кадра (покрытие 88% по горизонтали, 100% по вертикали) и улучшенной работой в темноте
• Технология Highlight Tone Priority (коррекция переэкспонированных областей кадра, D+2)
• Автоматическая передача снимков в смартфон во время съемки
Особенности
• 24.1 МП датчик APS-C.
• Непрерывная съёмка 10 кадров/сек.
• 3-дюймовый поворотный сенсорный экран.
• ISO 100−51200 (расширяемый).
• Электронный видоискатель 2.36 млн точек.
• 4К видео.