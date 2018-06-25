  • Фотоаппарат для начинающих: Canon EOS M 50
  • Фотоаппарат для начинающих: Canon EOS M 50
Калейдоскоп

Фотоаппарат для начинающих: Canon EOS M 50

Беззеркалка от Canon хорошо подойдет для тех, кто делает первые шаги в мире фотографии.
25 июня 2018 в 22:57

Вы новичок, снимаете на смартфон и мечтаете поймать заветный кадр? Продолжайте практиковаться — и успех не заставит себя ждать, особенно если сменить мобильный гаджет на фотоаппарат: телефоны хороши, но камеры в них до сих пор не совершенны.

Новичкам понравится EOS M50: тут и поворотный мотор автфокусировки, и привычный сенсорный экран и красивый дизайн, и функции кнопок ясны и понятны.


  • Фотоаппарат для начинающих: Canon EOS M 50


Посмотреть и купить фотокамеру можно, например, на официальном сайте Canon.

Немного о новинке:

• Объективы с STM и Nano USM

• Поворотный моторами автофокусировки

• Поворотный моторами автофокусировки сенсорный экран

• Съемка в 4К: видео и timelapse

• 5-осевая стабилизация изображения при съемке видео

• Тихий режим съемки

• Распознавание лиц с автоматической фокусировкой по глазам

• Технология Digital Lens Optimizer (коррекция аберраций оптики, как в EOS 5D Mark IV)

• Классический поворотный экран в стиле Canon

• Dual Pixel CMOS AF с расширенным охватом кадра (покрытие 88% по горизонтали, 100% по вертикали) и улучшенной работой в темноте

• Технология Highlight Tone Priority (коррекция переэкспонированных областей кадра, D+2)

• Автоматическая передача снимков в смартфон во время съемки



Особенности

• 24.1 МП датчик APS-C.
• Непрерывная съёмка 10 кадров/сек.
• 3-дюймовый поворотный сенсорный экран.
• ISO 100−51200 (расширяемый).
• Электронный видоискатель 2.36 млн точек.
• 4К видео.

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