Спасая животных на Ю-мобиле
Центр реабилитации бездомных животных «Юна» оказывает полный комплекс услуг по подготовке временно бездомных кошек и собак для проживания в домашних условиях: от лечения и стерилизации до кинологической работы по адаптации к новым условиям жизни.
Основные цели центра:
— помочь каждому животному найти свой дом;
— показать, как можно помогать животным;
— создать место для общения, обмена опытом и знаниями, обучения людей, неравнодушных к проблеме бездомных животных
С июня 2018 года у центра «Юна» появился свой Ю-мобиль — универсал Subaru Outback. Автомобиль оборудован всеми необходимыми для безопасной перевозки животных аксессуарами: разделительной решеткой между багажником и салоном, накладкой на порог багажника, защитной накладкой на спинку заднего сиденья и поддоном в багажном отсеке. Это позволит с комфортом перевозить подопечных центра по любым дорогам.
Узнать полезную информацию о том, что делать, если вы нашли кошку или собаку, можно узнать по ссылке.