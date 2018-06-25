Калейдоскоп

Спасая животных на Ю-мобиле

«Юна» — первый в России многофункциональный центр реабилитации животных. Теперь сотрудникам и волонтерам Центра будет помогать Ю-мобиль.
Партнерский материал
25 июня 2018 в 16:02
  • Спасая животных на Ю-мобиле

Центр реабилитации бездомных животных «Юна» оказывает полный комплекс услуг по подготовке временно бездомных кошек и собак для проживания в домашних условиях: от лечения и стерилизации до кинологической работы по адаптации к новым условиям жизни.

Основные цели центра:
— помочь каждому животному найти свой дом;
— показать, как можно помогать животным;
— создать место для общения, обмена опытом и знаниями, обучения людей, неравнодушных к проблеме бездомных животных

С июня 2018 года у центра «Юна» появился свой Ю-мобиль — универсал Subaru Outback. Автомобиль оборудован всеми необходимыми для безопасной перевозки животных аксессуарами: разделительной решеткой между багажником и салоном, накладкой на порог багажника, защитной накладкой на спинку заднего сиденья и поддоном в багажном отсеке. Это позволит с комфортом перевозить подопечных центра по любым дорогам.

Узнать полезную информацию о том, что делать, если вы нашли кошку или собаку, можно узнать по ссылке.

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