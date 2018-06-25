Национальный исландский скир — скоро в магазинах России!
Еще тысячу лет назад (без преувеличений) первые исландцы готовили кисломолочные продукты. Сегодня знаменитый в Скандинавии, Европе и Штатах скир делают так: в теплое обезжиренное молоко добавляют скир (вместо закваски) — и оно створаживается. Затем его процеживают, отделяя сыворотку, но сохраняя ценный белок. У готового продукта вкус кисловатый, с легкой молочной сладостью.
В июле 2018 года на полках российских магазинов появятся: натуральный скир без добавления сахара, скир с наполнителями: ваниль, клубника, черника-малина, шоколадная крошка-ваниль, печеное яблоко — все от фирмы Isey Skyr.
О новинки стало известно 17 июня: в посольстве Исландии прошел прием в честь Дня независимости страны. Производить скир под брендом Isey Skyr будет компания «АйсПро» совместно с новгородским предприятием «Лактис».
Гостями презентации стали лучший бомбардир в истории сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, генеральный директор «АйсПро» Екатерина Герасимова, генеральный директор Isey Skyr Global Ари Эдвалд, а также генеральный директор АО «Лактис» Равиль Даутов.
Болельщики национальной сборной вместе с гостями дегустировали скир и исполняли знаменитое исландское «Ху!». Для всех собравшихся выступил известный исландский исполнитель Хёгни Эгильссон, участник коллектива GusGus. Еще одним подарком для гостей стал показ ролика, который поклонники футбола из Исландии записали специально для российских болельщиков. Исландцы проникновенно исполнили «Калинку» — одну из самых узнаваемых русских народных песен.