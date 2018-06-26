  • Мультимедийный тест-драйв от Škoda Kodiaq пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
  • Мультимедийный тест-драйв от Škoda Kodiaq пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
Калейдоскоп

Мультимедийный тест-драйв от Škoda Kodiaq пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Рассказываем об уникальном проекте, посвященном выпуску Škoda Kodiaq в России.
Промо
26 июня 2018 в 19:18

В 2018 году в России стартовали продажи семейного внедорожника Škoda Kodiaq локального производства. Чешский концерн отпраздновал эту веху, запустив проект Kodiaq Experience, главным элементом которого стало грандиозное мультимедийное шоу.

Участники проекта погружаются в тест-драйв на специальной площадке, включающей в себя несколько зон с различными препятствиями, в том числе подъем в гору под углом 25 градусов и проезд на высоте четырех метров с боковым уклоном более 35 градусов. Трасса в полной мере позволяет протестировать внедорожные качества автомобиля, подвеску, энергоемкость и плавность хода, а также работу вспомогательных электронных ассистентов.

Кульминация тест-драйва — заезд на автомобиле под купол диаметром 14 метров, в котором, благодаря 360-градусной проекции, водитель за рулем Škoda Kodiaq переносится из городской суеты в лес и проедет по горной дороге с захватывающими дух видами.

Уникальный мультимедийный арт-объект состоит из двенадцати проекторов под куполом и позволяет полностью погрузить зрителя в виртуальное пространство.

Продолжительность одного тест-драйва составляет около 20 минут, а за час трасса может принять 24 экипажа.

skoda_kodiaq_experience.jpg

Kodiaq Experience стартовал 25 мая в Казани, после чего перебрался в Уфу, а затем — в Екатеринбург. С 22 по 24 июня проект был представлен в Санкт-Петербурге, а заключительный и самый продолжительный этап пройдет с 30 июня по 8 июля в Москве.

Škoda — это семейный бренд, поэтому пройти тест-драйв вместе с родителями смогут и дети, для них предусмотрены специальные автокресла. Кроме того, на площадке Kodiaq Experience маленькие посетители смогут весело провести время в специальной зоне Škoda Family, где их будут ждать аниматоры, аквагрим, фотозона и другие активности.

Как стать участником тест-драйва
Вариант 1: зарегистрироваться на официальном сайте Škoda в разделе Kodiaq Experience
Вариант 2: позвонить на горячую линию (8 800 350 22 56).

Обязательные условия: наличие водительского удостоверения и водительский стаж от 1 года.

В Москве:
30 июня — 8 июля, парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, 1, стр. 1

Тоже интересно

Чем заняться в дороге: 10 аудиокниг под ваши путешествия

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
Тоже интересно
Вулкан страстей, или Три дня на Сицилии
Вулкан страстей, или Три дня на Сицилии
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы