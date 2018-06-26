Мультимедийный тест-драйв от Škoda Kodiaq пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
В 2018 году в России стартовали продажи семейного внедорожника Škoda Kodiaq локального производства. Чешский концерн отпраздновал эту веху, запустив проект Kodiaq Experience, главным элементом которого стало грандиозное мультимедийное шоу.
Участники проекта погружаются в тест-драйв на специальной площадке, включающей в себя несколько зон с различными препятствиями, в том числе подъем в гору под углом 25 градусов и проезд на высоте четырех метров с боковым уклоном более 35 градусов. Трасса в полной мере позволяет протестировать внедорожные качества автомобиля, подвеску, энергоемкость и плавность хода, а также работу вспомогательных электронных ассистентов.
Кульминация тест-драйва — заезд на автомобиле под купол диаметром 14 метров, в котором, благодаря 360-градусной проекции, водитель за рулем Škoda Kodiaq переносится из городской суеты в лес и проедет по горной дороге с захватывающими дух видами.
Уникальный мультимедийный арт-объект состоит из двенадцати проекторов под куполом и позволяет полностью погрузить зрителя в виртуальное пространство.
Продолжительность одного тест-драйва составляет около 20 минут, а за час трасса может принять 24 экипажа.
Kodiaq Experience стартовал 25 мая в Казани, после чего перебрался в Уфу, а затем — в Екатеринбург. С 22 по 24 июня проект был представлен в Санкт-Петербурге, а заключительный и самый продолжительный этап пройдет с 30 июня по 8 июля в Москве.
Škoda — это семейный бренд, поэтому пройти тест-драйв вместе с родителями смогут и дети, для них предусмотрены специальные автокресла. Кроме того, на площадке Kodiaq Experience маленькие посетители смогут весело провести время в специальной зоне Škoda Family, где их будут ждать аниматоры, аквагрим, фотозона и другие активности.
Как стать участником тест-драйва
Вариант 1: зарегистрироваться на официальном сайте Škoda в разделе Kodiaq Experience
Вариант 2: позвонить на горячую линию (8 800 350 22 56).
Обязательные условия: наличие водительского удостоверения и водительский стаж от 1 года.
В Москве:
30 июня — 8 июля, парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, 1, стр. 1