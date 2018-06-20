4 июля впервые в Москве состоится музыкальный фестиваль Bridge TV Need For Fest Summer Edition
До недавних пор фестиваль от Bridge TV и туроператора Need Tour проводили только в Турции — но летом 2018 он впервые пройдет в Москве.
Место для него выбрали самое подходящее — знаменитую площадку Tesla Place. Недавно это мультимедийное пространство на востоке Москвы попало в книгу рекордов Гиннесса: площадь одного только проекционного экрана — 2000 м², a размер панорамной поверхности и того больше — аж 6 200 м²! Судя по всему, зрелище будет масштабным. Организаторы обещают «сцену в воздухе, проекцию на 360 градусов» и в целом — полное погружение в атмосферу, виде-аттракционы, спецэффекты и феерию.
На фестивале выступят:
группа PIZZA, Кравц, группа Моя Мишель, Звонкий, группа ESTRADARADA, Мари Краймбрери, Базиль, Zivert, Filatov & Karas, Стас Пьеха, группа Город 312, Доминик Джокер, Согдиана, Dato, Вика Дайнеко, Mastank, Альбина Джанабаева, Лигалайз, Екатерина Кокорина, Arsenium & Mianna, Карина Хвойницкая, Илья Зудин и многие другие!
Все летние хиты — на одном фестивале Bridge TV Need For Fest Summer Edition!
Скачать билет на сайте www.bridgetv.ru.
Bridge TV Need For Fest Summer Edition
Когда? 4 июля, начало в 20:00.
Где? Tesla Place, ш. Энтузиастов, 5.