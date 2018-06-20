  • Часы для дайверов как путь к спасению черепах: новая инициатива Certina
  • Часы для дайверов как путь к спасению черепах: новая инициатива Certina
  • Часы для дайверов как путь к спасению черепах: новая инициатива Certina
Калейдоскоп

Часы для дайверов как путь к спасению черепах: новая инициатива Certina

Настоящие часы для дайверов и возможность сделать нашу планету чуточку лучше — Certina, с 2017 года оказывающая поддержку организации Sea Turtle Conservancy (STC), представила новую модель DS Action Diver Sea Turtle Conservancy Special Edition.
Промо
20 июня 2018 в 14:06

Certina начала сотрудничество с организацией Sea Turtle Conservancy и ее проектом по отслеживанию миграции морских черепах в 2017 году и с тех пор активно поддерживает разнообразную просветительскую, исследовательскую, образовательную и природоохранную деятельность в Карибском бассейне и близлежащих регионах. Новая модель ограниченной серии знаменует новый этап сотрудничества: значительная часть средств от продажи часов будет направлена флоридской организации.

Интересная особенность модели STC Special Edition DS Action Diver, отличающая ее от других часов этой коллекции, — цвет секундной стрелки, совпадающий с цветом логотипа организации Sea Turtle Conservancy. В этом же оттенке выполнена надпись «Diver's Watch 300 m». На задней крышке корпуса вместо логотипа Certina изображен логотип организации в виде черепахи.

Марка Certina связана с образом черепахи с 1959 года: именно тогда была впервые представлена знаменитая концепция двойной надежности DS Concept (Double Security) — и, что символично, в этом же году была основана организация Sea Turtle Conservancy. Концепция DS подняла на новый уровень надежность и прочность часовых механизмов. Эта система защиты естественным образом стала ассоциироваться с панцирем черепахи, что и привело к появлению эмблемы в виде этого символа на корпусе часов Certina. Уже много лет изображение черепахи присутствует на логотипе Certina, что не могло не вдохновить бренд на сотрудничество с организацией Sea Turtle Conservancy.

Certina оказывает поддержку выдающемуся и высокотехнологичному проекту STC Tour de Turtles — программе отслеживания миграции, позволяющей людям следить за перемещениями морских черепах в режиме онлайн и чувствовать себя ближе к этим загадочным подводным существам.

Читать далее

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
Тоже интересно
Черепаха-панк: удивительный обитатель австралийской реки
Черепаха-панк: удивительный обитатель австралийской реки
Незабываемый город
Незабываемый город