Часы для дайверов как путь к спасению черепах: новая инициатива Certina
Certina начала сотрудничество с организацией Sea Turtle Conservancy и ее проектом по отслеживанию миграции морских черепах в 2017 году и с тех пор активно поддерживает разнообразную просветительскую, исследовательскую, образовательную и природоохранную деятельность в Карибском бассейне и близлежащих регионах. Новая модель ограниченной серии знаменует новый этап сотрудничества: значительная часть средств от продажи часов будет направлена флоридской организации.
Интересная особенность модели STC Special Edition DS Action Diver, отличающая ее от других часов этой коллекции, — цвет секундной стрелки, совпадающий с цветом логотипа организации Sea Turtle Conservancy. В этом же оттенке выполнена надпись «Diver's Watch 300 m». На задней крышке корпуса вместо логотипа Certina изображен логотип организации в виде черепахи.
Марка Certina связана с образом черепахи с 1959 года: именно тогда была впервые представлена знаменитая концепция двойной надежности DS Concept (Double Security) — и, что символично, в этом же году была основана организация Sea Turtle Conservancy. Концепция DS подняла на новый уровень надежность и прочность часовых механизмов. Эта система защиты естественным образом стала ассоциироваться с панцирем черепахи, что и привело к появлению эмблемы в виде этого символа на корпусе часов Certina. Уже много лет изображение черепахи присутствует на логотипе Certina, что не могло не вдохновить бренд на сотрудничество с организацией Sea Turtle Conservancy.
Certina оказывает поддержку выдающемуся и высокотехнологичному проекту STC Tour de Turtles — программе отслеживания миграции, позволяющей людям следить за перемещениями морских черепах в режиме онлайн и чувствовать себя ближе к этим загадочным подводным существам.
В сезоне Tour de Turtles 2017 года Certina выступала в качестве спонсора кожистой черепахи по кличке Marina. Черепаха с прикрепленным к панцирю спутниковым датчиком была выпущена в океан в июле прошлого года. Теперь данные о миграции черепахи Marina помогают доказать важность Мексиканского залива для существования кожистых черепах. Черепахи, находящиеся под угрозой исчезновения, гнездятся в регионах Карибского бассейна и Центральной Америки. В 2018 году компания будет спонсировать морскую черепаху по кличке Certina.
Дэвид Годфри, исполнительный директор STC: «Наша организация рада, что компания Certina присоединилась к нам в непростом деле защиты морских черепах. Это сотрудничество и доходы от продажи специализированной модели часов обеспечат нам дополнительные средства для исследований и развития программ, касающихся морских черепах. Я приглашаю всех желающих следить за ходом марафона Tour de Turtles в режиме онлайн. Это интересный проект, это познавательный проект — и он скоро начнется».
В этом году марафон STC Tour de Turtles стартует во Флориде в июле. Всю информацию и новости проекта можно найти на сайте conserveturtles.org.
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Часы DS Action Diver Sea Turtle Conservancy Special Edition чувствуют себя в своей стихии как над водой, так и под водой, соответствуя всем требованиям стандарта ISO 6425 для часов для глубоководных погружений. Часовой механизм Powermatic 80 с автоматическим подзаводом и запасом хода 80 часов заключен в корпус из нержавеющей стали диаметром 43 мм. Однонаправленно вращающийся безель, покрытие Super-LumiNova®, завинчивающаяся заводная головка и завинчивающаяся крышка завершают сверхпрочную концепцию двойной надежности DS Concept и обеспечивают водонепроницаемость часов на глубине до 300 метров. Сатинированный браслет из нержавеющей стали оснащен раскладывающейся застежкой с двумя кнопками и удлинителем для дайвинга.